软银千亿美元基金“管家“：将投70-100家科技公司,基金 软银 创业
（原标题：SoftBank $100 billion Vision Fund will invest in 70 to 100 tech companies, says fund CEO）
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，据国外媒体报道，日本软银于去年发起成立了千亿美元愿景基金Vision Fund，专注于对技术创业公司的投资。当地时间周一愿景基金首席执行官拉吉夫・米斯拉(Rajeev Misra)在移动世界大会上接受采访时表示，软银将通过千亿美元愿景基金投资70至100家科技公司。
根据其最近的财务报告，软银愿景基金中约三分之一的投资资金已经尘埃落定。而米斯拉表示，愿景基金的吸引力在于其是一位“耐心，长期”的投资者。
自2017年5月完成第一轮主要投资以来，目前愿景基金已经投资了30家公司，其中包括打车服务公司Uber、芯片制造商英伟达，以及印度电子商务公司Flipkart。
当被问及愿景基金的目标是投资多少家公司时，米斯拉称将有70到100家公司获得投资。
根据软银最新的财务数据，约三分之一的资金已经尘埃落定。
米斯拉表示，该基金的吸引力归结于其是一位“耐心，长期”的投资者。
“我们确实会接到任何想要募集关键资本的创业公司呼声，我们要的是抢得头筹。这不是因为我们有资本，这个世界上有资本的太多了，而是因为我们现在拥有生态系统，生态系统会带来指数效应，”米斯拉在移动世界大会的电视采访中如是指出。
米斯拉解释说，通过“生态系统”，意味着软银可以将它所投资的公司联系起来，看它们能否相互协调，并为其引入新市场。
但软银愿景基金也受到不少批评，称其大手笔投资推高了技术公司的估值，从而影响到一些风险投资家，使得这些风投因过高估值而进行投资的难度加大。
米斯拉说，愿景基金与风险投资家有着“极大共生”的关系。愿景基金能够为那些进入创业公司的早期投资者提供更多流动性。
“风险投资界能够从愿景基金中受益，因为我们通常会对公司进行主要投资，而且我们也会从那些真正想要退出的风险投资公司手中购买次新股，”米斯拉说。
而次新股主要是由新投资者从现有投资者手中购买。（晗冰）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209912-1.html
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