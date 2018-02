软银千亿美元基金"管家":将投70-100家科技公司

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据国外媒体报道,日本软银于去年发起成立了千亿美元愿景基金Vision Fund,专注于对技术创业公司的投资。当地时间周一愿景基金首席执行官拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)在移动世界大会上接受采访时表示,软银将通过千亿美元愿景基金投资70至100家科技公司。

根据其最近的财务报告,软银愿景基金中约三分之一的投资资金已经尘埃落定。而米斯拉表示,愿景基金的吸引力在于其是一位“耐心,长期”的投资者。

自2017年5月完成第一轮主要投资以来,目前愿景基金已经投资了30家公司,其中包括打车服务公司Uber、芯片制造商英伟达,以及印度电子商务公司Flipkart。

当被问及愿景基金的目标是投资多少家公司时,米斯拉称将有70到100家公司获得投资。

“我们确实会接到任何想要募集关键资本的创业公司呼声,我们要的是抢得头筹。这不是因为我们有资本,这个世界上有资本的太多了,而是因为我们现在拥有生态系统,生态系统会带来指数效应,”米斯拉在移动世界大会的电视采访中如是指出。

米斯拉解释说,通过“生态系统”,意味着软银可以将它所投资的公司联系起来,看它们能否相互协调,并为其引入新市场。

但软银愿景基金也受到不少批评,称其大手笔投资推高了技术公司的估值,从而影响到一些风险投资家,使得这些风投因过高估值而进行投资的难度加大。

米斯拉说,愿景基金与风险投资家有着“极大共生”的关系。愿景基金能够为那些进入创业公司的早期投资者提供更多流动性。

“风险投资界能够从愿景基金中受益,因为我们通常会对公司进行主要投资,而且我们也会从那些真正想要退出的风险投资公司手中购买次新股,”米斯拉说。

而次新股主要是由新投资者从现有投资者手中购买。(晗冰)

