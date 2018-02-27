亿元光伏财政补贴为何被骗领？

在国家审计署专项调查之后，一起发生在湖南、历时数年的亿元骗补大案揭开了真相。

在国家审计署专项调查之后，一起发生在湖南、历时数年的亿元骗补大案揭开了真相。

“中间人申报”

国家能源局新能源司的一份报告指出，2008年国际金融危机后，作为新兴行业的光伏产业遭遇寒冬，光伏组件出口锐减。为了稳定和支持这一行业的发展，我国及时启动国内应用市场。一方面国家开始建设大型光伏电站，另一方面，也启动了与建筑结合的分布式光伏发电计划。金太阳示范工程由此应运而生。这一最早由国家科技部和财政部提出的项目，成为光伏企业走出困境的重要契机。

据悉，中央财政为此共计安排了111亿元资金，支持了362个项目，累计装机规模1311兆瓦。财政的补助资金采取了预先拨付70％，完工后再结算剩余30％的方式。

2012年，曾在一家新能源公司工作的张景（化名），加入湘西兰天武陵投资有限公司（以下简称“湘西兰天公司”），担任副总经理。

2016年中，张景在供述中交代，参与分布式光伏发电需要两个条件：一是建设指标，二是屋顶的资源。

一位知情人士透露，在国家力推的金太阳工程发电项目中出现“中间人申报”现象，是因为申报花费较大，一旦没有申报成功，前期的努力就付之流水。很多企业的负责人不敢担责，就会让“中间人”申报，让他们以国有企业、外资企业、上市公司的牌子去申报，形成了一种“风险投资”――如果没有成功，“中间人”就得吃大亏；如果申报成功，“中间人”可以卖给企业，从中赚钱。

张景走的就是“中间人”道路。

转让协议

据张景在接受公安机关讯问时的供述，他最初的想法是，拿到屋顶资源，然后与有志于做光伏发电的大企业合作。为此，他先后与湖南多地的经济开发区、工业园联系，都得到了积极的回馈。2012年9月，张景结识了国内知名的光伏企业英利集团华南片区负责人武某，武某同意让张景用英利集团名义申报。

获得大企业的支持后，张景联系原来结识的那些工业园区，一级级向上申报。最终，湘西经开区、益阳龙岭工业园、岳阳经开区、张家界经开区4个地方被确定。由此，英利集团承接了湖南地区的90兆瓦金太阳光伏发电项目。

然而，2013年，英利集团改变计划，准备放弃在湖南的上述4个项目。

记者查询到，在呈报给湖南省财政厅、发改委、科技厅的《关于申请撤销兰天武陵国际汽车城屋顶发电项目、益阳市龙岭工业园金太阳光伏发电项目、岳阳经济示范区金太阳光伏发电示范项目、张家界经济开发区光伏发电示范项目的请示》文件中，英利集团提出了退出的理由：在合同电价方面无法与部分企业主达成一致；随着光伏行业典型企业的破产重整，行业陷入了较大资金困难，银行信贷缩紧，导致融资困难。而财政补贴初始下拨的资金较少，加剧了项目启动的难度。

张景供述，由于在这几个项目中投入很大，他开始寻找接盘的机构。

来自上海的企业家颜学海，表示对此有兴趣。

公安机关的调查显示，2013年5月15日，张景在昊坤能源科技（上海）有限公司（以下简称“昊坤能源”）签订了50兆瓦的转让协议；6月3日，他再次与昊坤能源签订了40兆瓦的转让协议。两项转让总成交价为1750万元。

4家“兰天公司”

2016年4月，国家审计署上海办财政部专项延伸小组的一份报告显示，目前逃亡于国外的的颜学海是湖北洪湖人，1971年出生，本科就读于燕山大学，复旦的法硕，曾交流到法国某大学学习法律，回国后创办了上海市海华永泰律师事务所，并成为负责人。其律所的主要领域为金融证券、房产融资法律服务、IPO法顾等，在业内有着较高的名气。

2009年，颜学海成立了上海坤灏能源科技有限公司，后更名为昊坤能源科技（上海）有限公司，从事太阳能发电站建设。昊坤能源是多个新能源项目的母公司。

张景说，回到湖南后，他找到了湘西兰天公司的法人代表，用该公司的壳子去接盘英利集团的90兆瓦项目；同时鼓动颜学海在长沙建设1～2个兆瓦的项目，来证明公司的实力，为今后到财政厅变更项目主体做铺垫。

湖南省益阳市人民检察院的起诉书显示，颜学海在湖南相继注册成立益阳兰天武陵能源科技有限公司（以下简称“益阳兰天公司”）、株洲兰天武陵能源科技有限公司（以下简称“株洲兰天公司”）、湖南兰天武陵能源科技有限公司（以下简称“湖南兰天公司”）和常德兰天武陵能源科技有限公司（以下简称“常德兰天公司”）4家项目公司。

2013年6月7日，张景借用湘西兰天公司的名义向湖南省财政厅书面报告承接英利集团取得的湖南省90兆瓦金太阳示范工程光伏发电项目指标，湘西兰天公司声称昊坤能源在湖南设立的4家兰天公司为湘西兰天公司的子公司。

2013年6月13日，英利集团向湖南省财政厅、发改委、科技厅书面报告放弃湖南省90兆瓦金太阳示范工程光伏发电项目指标。

2013年7月，湘西兰天公司获批承接英利集团在湖南申报的90兆瓦金太阳示范工程光伏发电项目指标。至此，英利集团原来承接的金太阳示范工程湖南90兆瓦的项目，顺利地平移到了颜学海控制的4家公司手中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209915-1.html

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