¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-02-27 10:05
DHL£ºÂòÌØË¹Àµç¶¯¿¨³µºÜ»®Ëã£¬Ò»Äê°ë¾ÍÄÜ»Ø±¾,ÌØË¹À ¿¨³µ Ê¡ÓÍ dhl semi
£¨Ô±êÌâ£ºTesla's electric trucks may be more cost-effective than expected£©
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ 2ÔÂ27ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½Engadget±¨µÀ£¬È¥ÄêÌØË¹À·¢²¼Semiµç¶¯¿¨³µÊ±£¬ËüÔø´óµ¨µØÐû³ÆËüµÄ¡°¾Þ´ó¼ÛÖµ¡±£¬¼´µÃÒæÓÚÊ¡ÓÍ£¬ÄÇÐ©¹ºÂòÁËµç¶¯¿¨³µµÄ¹«Ë¾½«ÔÚ2ÄêÄÚ¾ÍÊÕ»Ø³É±¾¡£È»¶ø£¬ÕâÔÚÏÖÔÚ¿´À´»¹ÏÔµÃÓÐÐ©±£ÊØÁË¡£ÈÕÇ°£¬¹ú¼Ê¿ìµÝ¹«Ë¾DHLµÄ¹©Ó¦Á´×Ü²Ã¼ªÄ·¡¤ÃÉ¿ËÂõÒ®(Jim Monkmeyer)ÔÚ½ÓÊÜÂ·Í¸ÉçµÄ²É·ÃÊ±±íÊ¾£¬°´ÕÕ×Ô¼ºµÄÔ¤ÆÚ£¬DHLÔÚÒ»Äê°ëµÄÊ±¼äÄÚ£¬¾ÍÄÜÊÕ»Øµ±³õ¶©¹ºSemiµç¶¯¿¨³µµÄ³É±¾£¬´ËºóÃ¿Äê»¹ÄÜÊ¡ÏÂ¾Þ´ó·ÑÓÃ¡£
ÆäÊµ£¬Ê¡ÓÍ»¹Ö»ÊÇµç¶¯¿¨³µ¾¼ÃÐÔµÄÒ»²¿·ÖÌåÏÖ£¬Ïà±ÈÄÇÐ©´îÔØÁË´óÐÍ²ñÓÍ»úµÄ´«Í³¿¨³µ£¬Semiµç¶¯¿¨³µµÄ¹¹ÔìÒª¼òµ¥µÃ¶à£¬ÕâÒâÎ¶×ÅËüÎÞÐè½øÐÐÆµ·±µÄÎ¬»¤¡£
´ËÍâ£¬ÌØË¹ÀCEO°£Â¡¡¤ÂíË¹¿Ë£¨Elon Musk£©Ôø°µÊ¾Semiµç¶¯¿¨³µµÄÐÔÄÜ»¹ÓÐÍû»ñµÃ½øÒ»²½µÄÉý¼¶¡£ÂíË¹¿Ë¶ÔÓÚÌØË¹ÀÔÚ²»´ó·ùÌá¸ßÊÛ¼ÛµÄÇé¿öÏÂ£¬È¥Éý¼¶Semiµç¶¯¿¨³µÐÔÄÜµÄÕâÒ»µã£¬¸Ðµ½¡°ºÜÀÖ¹Û¡±¡£
È»¶ø£¬ÒòÎªÂíË¹¿ËÆìÏÂµÄ¹«Ë¾ËØÀ´¾ÍÓÐ¿ä´óÆä´ÊµÄ¡°Ã«²¡¡±£¬ËùÒÔ¶ÔÓÚÕâÐ©Ô¤ÆÚÊý¾Ý£¬ÎÒÃÇÄ¿Ç°»¹Î¬³Ö×Å°ëÐÅ°ëÒÉµÄÌ¬¶È£¬µ«¶ÔÓÚµÚÒ»ÅúSemiµç¶¯¿¨³µ¼Æ»®½«ÓÚ2019Äê·¢»õÕâÒ»µãÀ´Ëµ£¬ÎÒÃÇ»¹ÊÇºÜ¿´ºÃµÄ¡£
DHLµÄ¡°ÃÀÃÎ¡±ÊÇ·ñÄÜ³ÉÕæ£¬ÆäÊµÈ¡¾öÓÚSemiµç¶¯¿¨³µÊÇ·ñÄÜ´ïµ½ÎÒÃÇµ±³õµÄÔ¤ÆÚ¡£µ±È»£¬Õâµ±ÖÐµÄ±äÊýÒ²ÊÇºÜ¶àµÄ¡£
ÒªÔìÒ»Ì¨ÄÇÃ´´óµÄµç¶¯¿¨³µ£¬ŽÕÈÃËüµÄÐøº½Àï³Ì´ïµ½300-500Ó¢Àï£¬ËüËùÓÐÐèÒª´îÔØµÄµç³ØµÄÌå»ýÒ²ÊÇ·Ç³£´óµÄ£¬ÕâÔÚ¼¼ÊõÉÏ¾ø·ÇÒ×ÊÂ¡£´ËÍâ£¬Ðí¶à¶ÔSemiµÄÔ¤²âÊý¾Ý¶¼ÊÇ»ùÓÚ²ñÓÍ»ú¼Û¸ñ²»±ä×ö³öµÄ¡£Èç¹ûÕâÆÚ¼ä³öÏÖÊ²Ã´Ê¼ÁÏÎ´¼°µÄ¼¼ÊõÕÏ°£¬»òÊÇ²ñÓÍ»úµÄ¼Û¸ñÍ»È»ÏÂµøµÄ»°£¬SemiµÄ¼ÛÖµ»òÐíÒ²½«³öÏÖ´ó·ùÏÂ½µ¡£
µ«´ÓÁíÒ»½Ç¶È¿´£¬ÒªÈÃÏû·ÑÕß¾õµÃÒ»¼ÒÆû³µÖÆÔìÉÌÊÇÔÚÒÔµÍ¼Û³öÊÛÆä²úÆ·£¬Ò²ÊÇ²»ÈÝÒ×µÄ¡£
ÎÞÂÛ½á¾ÖÈçºÎ£¬SemiÆðÂëÎªµç¶¯¿¨³µµÄÎ´À´¿ªÁËÒ»¸öºÃÕ×Í·¡££¨Ö¹Ë®£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-209917-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
º£µí¼ÝÐ£ÕýÊ½³ÉÎª±±¾©Ê× ¸ö×Ô¶¯¼ÝÊ»³µÁ¾·â±Õ²âÊÔ³¡
´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú
ÎªÉîÈë¹á³¹µ³µÄÊ®¾Å´ó¾«ÉñÔÚÉî¶ÈÆ¶À§µØÇøÍÑÆ¶¹¥¼á×ùÌ¸»áÉÏµÄÖØÒª½²»°¾«Éñ£¬½øÒ»²½¾Û½¹Éî¶ÈÆ¶À§£¬¼¯ÖÐÁ¦Á¿¹¥¼á£¬¸ù¾ÝÊ¡ÍÑÆ¶¹¥¼áÁìµ¼Ð¡×é¡¶¹ØÓÚÖ§³ÖÉî¶ÈÆ¶À§µØÇøÍÑ
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£