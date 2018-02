DHL:买特斯拉电动卡车很划算,一年半就能回本

(原标题:Tesla's electric trucks may be more cost-effective than expected)





科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据外媒Engadget报道,去年特斯拉发布Semi电动卡车时,它曾大胆地宣称它的“巨大价值”,即得益于省油,那些购买了电动卡车的公司将在2年内就收回成本。然而,这在现在看来还显得有些保守了。日前,国际快递公司DHL的供应链总裁吉姆·蒙克迈耶(Jim Monkmeyer)在接受路透社的采访时表示,按照自己的预期,DHL在一年半的时间内,就能收回当初订购Semi电动卡车的成本,此后每年还能省下巨大费用。

其实,省油还只是电动卡车经济性的一部分体现,相比那些搭载了大型柴油机的传统卡车,Semi电动卡车的构造要简单得多,这意味着它无需进行频繁的维护。

此外,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)曾暗示Semi电动卡车的性能还有望获得进一步的升级。马斯克对于特斯拉在不大幅提高售价的情况下,去升级Semi电动卡车性能的这一点,感到“很乐观”。

然而,因为马斯克旗下的公司素来就有夸大其词的“毛病”,所以对于这些预期数据,我们目前还维持着半信半疑的态度,但对于第一批Semi电动卡车计划将于2019年发货这一点来说,我们还是很看好的。

DHL的“美梦”是否能成真,其实取决于Semi电动卡车是否能达到我们当初的预期。当然,这当中的变数也是很多的。

要造一台那么大的电动卡车,幷让它的续航里程达到300-500英里,它所有需要搭载的电池的体积也是非常大的,这在技术上绝非易事。此外,许多对Semi的预测数据都是基于柴油机价格不变做出的。如果这期间出现什么始料未及的技术障碍,或是柴油机的价格突然下跌的话,Semi的价值或许也将出现大幅下降。

但从另一角度看,要让消费者觉得一家汽车制造商是在以低价出售其产品,也是不容易的。

无论结局如何,Semi起码为电动卡车的未来开了一个好兆头。(止水)

