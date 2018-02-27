索尼新推Xperia XZ2：靠4K高清视频录制能翻身吗

（原标题：Sony pins hopes on 4K video to revive smartphone sales）

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日消息，据国外媒体报道，为了与在相机技术上进行追赶的竞争对手拉开距离，日本的索尼公司周一在巴塞罗那举行的移动世界大会（MWC）上发布了具有4k高清视频录制功能的全新智能手机Xperia XZ2。

Xperia XZ2的前后两面都配备了康宁第五代大猩猩玻璃，以及更长的18：9比例全面屏，手机正面边框尺寸减低。

索尼移动产品高级经理亚当・马什（Adam Marsh）表示，该智能手机能够以4k HDR（高清分辨率）录制视频，其质量是以前只能在高端摄像机上才能获得的。

亚当・马什表示，“我们有一款智能手机即将上市，与索尼的一部高端摄相机相比，这款智能手机实际上给你带来的将是更好的电影录制效果。”

他说，这款智能手机具有1080p高清分辨率的超慢动作录制功能。索尼去年在其XZ Premium中引入了超慢动作录制功能，这一功能首次被韩国三星电子公司的智能手机新产品Galaxy 9复制，Galaxy 9周日发布。

亚当・马什表示，使用与该公司Bravia电视研发工程师共同开发的技术，索尼的设备还可以将SDR视频升级到接近HDR质量的视频。

索尼在技术创新方面赢得了喝彩，但其销售却在下降，该公司并非是排名前10销售商。据本月早些时候公布的结果，在截至去年12月的那个季度，索尼智能手机只售出了400万部，低于一年前同期的510万部。

市场研究公司CCS Insight的分析师本・伍德(Ben Wood)表示，索尼终于有了一款具有竞争力的设计，匹配了该公司之前旗舰产品所拥有的市场领先规格。

“索尼将为在2017年错失机会而懊悔，因为它在超慢动作视频录制技术方面与三星电子公司等竞争对手相比，领先整整一年。”本・伍德表示，“结果，索尼被一款没有竞争力的大边框设计所阻碍，无法比美竞争对手的产品。”

不过，本・伍德表示，与大多数希望在市场中寻求突破的智能手机制造商一样，索尼面临着同样的上坡挑战。

这位分析师称，“要想与苹果和三星电子公司竞争，就需要令人难以想像的高投资，而索尼、HTC、LG等竞争对手将一直难以达到达到这一点。”（天门山）

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