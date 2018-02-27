2017年丹佛斯业绩增长创六年来最高

2017年，丹佛斯在中国实现了高达30%的业绩增长，表现抢眼。这主要得益于中国政府为应对气候变化和空气污染而在能效领域所进行的大规模的投资。

丹佛斯集团2017年营收再创新高，

业绩增长创六年来新高，盈利增长强劲。

持续投资创新

创新解决方案

荣耀加身，天磁压缩机

2017年，丹佛斯凭借天磁磁悬浮压缩机VTT系列屡次获奖：包括全球知名的爱迪生大奖（Edison Awards）和行业内顶级中国制冷展年度创新奖。

智能居家供暖，Danfoss LinkTM

动动手指，舒适居家生活就是这么简单。

业界先锋，自动驾驶集成系统

自动驾驶车辆技术正在塑造未来的世界工业格局。

投资关键技术

● 软件技术

2017年1月，丹佛斯集团宣布收购Prosa，获取高科技数字化能力，更好地为客户提供全新、创新、互联互通的产品与服务。

● 传感器技术

尖端的薄膜技术将应用到多项业务中，满足客户需求的同时为其创造更大的价值。

● 电动解决方案

2017年11月，丹佛斯集团收购芬兰Visedo，满足客户对用于非公路车辆和船舶市场的电动解决方案需求，丹佛斯动力系统事业部向前迈进了一大步。……

中国业绩抢眼

2017年，丹佛斯在中国实现了高达30%的业绩增长，表现抢眼。这主要得益于中国政府为应对气候变化和空气污染而在能效领域所进行的大规模的投资。

一直以来，丹佛斯非常重视中国，始终把中国视为 ‘第二家乡市场’，并坚持‘在中国，为中国’的原则。2017年11月1日这一天，丹佛斯在华启动全球领先的生产及研发设施：丹佛斯动力系统应用开发中心、以及丹佛斯天磁中国工厂！

2018展望

2018年，丹佛斯将继续保持并扩大市场份额，

大力投资数字化的同时保持2017年的盈利水平。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209920-1.html

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