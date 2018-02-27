我国制造业创新中心建设提速光电子产业

光电子领域的创新是众多创新中的一个缩影，在此之前，国家已陆续建成了多个光电子工程研究中心，对制造业的转型发展和创新体系建设形成了初步支撑。

随着《中国制造2025》战略的推进，制造业创新驱动发展战略再度升级。2017年11月，国家级信息光电子创新中心于武汉正式落户，一大批以光通信、集成电路、新型显示、移动终端、地球空间信息为核心的世界级产业集群正在聚集，成为推动中国制造业深入实施创新驱动发展战略的重要一步。

光电子领域的创新是众多创新中的一个缩影，在此之前，国家已陆续建成了多个光电子工程研究中心，对制造业的转型发展和创新体系建设形成了初步支撑。由于中国光电子产业技术力量相对薄弱，光电器件的核心部件及芯片基本依赖进口，尤其是25G以上的中高端光芯片。再加上云计算，大数据，人工智能等产业的兴起，对光器件产品的需求大幅增长。随着国家级信息光电子创新中心的成立，一大批骨干企业开始集中力量攻克光电子制造中的关键技术难题，以支撑中国企业对新一代网络、数据中心光互联、5G及接入、光传感等光电子应用领域的产业开拓，实现对高端芯片工艺、先进封装集成等核心关键技术的突破。

在柔性显示技术领域，随着物联网、人工智能时代的到来，消费者对电子产品显示功能提出了更多要求，而基于OLED技术（有机发光二极管）实现创新突破的柔性屏以其轻薄、可弯曲、低能耗等特性在柔性显示方面展现出了独特优势。随着柔性屏各项性能指标的提升，能够更好地满足高端产品的需求，倍受终端厂商的青睐，被广泛应用于可折叠智能手机、可穿戴电子设备、智能医疗、车载以及VR／AR等显示领域，成为柔性显示市场未来重要的增长点。

为抢占柔性显示屏制造商机，国内知名面板企业都在积极进行柔性屏产业的布局。2017年10月，京东方（BOE）首条第6代柔性AMOLED生产线开始量产，也是国内首条、全球第二大柔性屏生产线。在家电领域，TCL投资350亿建设第6代LTPS－AMOLED柔性显示面板生产线，全面布局柔性屏产业；创维家电首次展示了其投资研发的5．2英寸柔性AMOLED显示屏，这是中国第一个全彩色、柔性AMOLED显示屏，可在弯曲与折叠状态下实现图像和视频显示；智能手机领域，国内以华为、OPPO、VIVO为代表的手机厂商正逐步提高AMOLED在其高端智能手机的应用比例。除此之外，天马、华星光电、国显、和辉光电等企业都在积极布局AMOLED产业，强化对柔性屏产业链高端的占领。

随着各种柔性显示屏逐渐量产，作为柔性显示重要部件之一的驱动芯片，也取得了突破性进展。在2017年的IFA电子展上，华为发布麒麟970智能芯片，这款芯片搭配了神经网络处理单元，专门用于机器学习和一般的AI应用程序，开创了手机人工智能计算的先河。目前，搭载麒麟970芯片的华为Mate 10系列手机已成功发售，基于这一创新，麒麟970在AI慧眼拍照、AI语音助手、AI随行翻译方面为消费者带来了前所未有的体验。此外，在与国际巨头的争夺中，华为还一举拿下5G短码标准，为中国5G通信产业的发展扫除了标准障碍。

目前，信息通信技术正在加强与各行业的融合与应用，在深化基础设施建设的基础上，重点推进网络变革，向软件化、数字化转型，以适应未来万物互联时代的发展需求。

e－works认为，现阶段随着智能制造战略的持续深化，中国制造业亟需一批关键性的技术创新平台予以支撑。通过制造业创新中心建设，可以弥补实验室产品与产业化之间的缺失环节，解决行业共性技术供给不足的问题，从而不断完善制造业创新生态系统，形成高水平有特色的制造业协同创新网络和平台，重塑我国制造业国际竞争新优势。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209921-1.html

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