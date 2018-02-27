农村垃圾处理需有良性机制

随着农村人民生活水平日益提高，农村生活垃圾产生量逐年增加。仅从笔者所在的县来看，农村人口占45万，按每人每天产生0．5千克垃圾量计算，一年下来，垃圾产生量可达8000多万吨。

近日，笔者调查走访了一些村庄，发现垃圾随处堆放现象严重。乡镇建设了垃圾填埋场，但良性运转的为数不多。长此以往，道路两侧成了没有覆土的垃圾填埋场，自然洼地成了垃圾箱。针对这一情况，笔者提出农村垃圾整治的几点建议：

一是加大环境保护宣传力度。农民的环境意识相对淡薄，县乡一级单位应通过组织各种喜闻乐见的科普宣传活动，广泛宣传环境法律法规和知识，让农民了解基本的环保常识。通过座谈和讲座的形式，加强乡镇干部、乡镇企业负责人的环境意识，正确处理当地经济发展与环境保护的关系，充分发挥政府的主导作用。

二是加大资金扶持力度。出现垃圾围村的情况主要是农村公共环境卫生设施不足，有卫生设施的村屯也由于重规划、轻运行，而使垃圾处理设施形同虚设，不能真正发挥作用。资金扶持要有针对性和科学性。笔者调研发现，部分村屯推广使用的铁质双层无底垃圾箱以及用钩机和铲车清运垃圾的方式比较科学合理。箱底部修有暗渠，既避免了垃圾干湿不分造成的环境污染，又减轻了寒冷季节清运时的难度，值得推广。

三是加大管理力度。目前，有的地方农村生活垃圾处理工作缺少监管。为此，要把农村环境的治理纳入环境监管工作范畴。健全奖惩机制，对乱倒乱埋现象，要批评教育甚至处罚；对于环境卫生工作做得好的，要有表扬和奖励。除了乡镇指派专人负责清运垃圾外，村屯也要定期安排专人负责清运和管理。

四是建立科学合理的垃圾收集体系。农村乡镇垃圾处理较为可行的方式是填埋。为此，必须科学选址，避开容易渗透和靠近湖泊的地段。填埋场底部要有防渗层，填埋垃圾要做到反复压实。垃圾表面要覆土掩盖，以防二次污染。各乡镇原则上都应修建填埋场，但如果几个乡镇地理位置集中，可共用一个填埋场，填埋场的维护和管理要有专人负责。村屯垃圾产生量有限，多为畜禽粪便和柴草纸屑，原则上建议多垒砌灰坑用做育肥使用，对于不能育肥的垃圾及废弃的地膜，要及时收集清理。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209922-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm