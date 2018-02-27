中国将超美国成全球最大核能国家

国际能源署署长法提赫・比罗尔日前在伦敦一个会议上表示，随着中国在核能发电领域的发展，未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。
国际能源署署长法提赫・比罗尔日前在伦敦一个会议上表示，随着中国在核能发电领域的发展，未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。
美国金融新闻媒体“市场观察网站”在报道中援引比罗尔的话说，当今全球在建的核电机组约有1／3位于中国。比罗尔估计，到2030年中国就会超过美国成为最大的核能国家。
国际能源署网站的数据显示，2016年，核电在中国总体电力供应中的占比为2％。预计到2040年，该占比将达到4％。
据比罗尔介绍，自上世纪60年代以来，美国就一直是全球核能领域的领导者，但目前两大问题有可能让美国失去这一领先优势：核电装机容量增加非常有限以及现有核电站没有寿命延续的计划。
比罗尔说，同样的情形在太阳能发电领域也能看到：中国通过实践掌握了太阳能发电技术，降低了成本，目前已准备好对外输出自己的技术，而且能做到比其他国家效益更高。
比罗尔此前在世界经济论坛年会期间接受新华社采访时也说，全球能源体系转型的同时，中国能源体系也正经历一场“令人瞩目”的变革。中国坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，壮大清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209926-1.html
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