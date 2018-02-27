先河环保涉足污水处理开启战略转型 并获建行18亿元金融支持

先河环保2月26日晚间公告称，公司拟与河北智旅投资有限公司、河北鹏瑜环保科技有限公司、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限公司，拟主要从事农村
由设备研发、制造商转型成为区域生态环境综合治理服务商，先河环保迈出了坚实的一步。
先河环保2月26日晚间公告称，公司拟与河北智旅投资有限公司、河北鹏瑜环保科技有限公司、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限公司，拟主要从事农村污水处理业务。标的公司注册资本为人民币1．7亿元，其中公司以货币出资 1．06亿元，占注册资本的 62．35％。
2018年伊始，先河环保就提出了三大转型战略：由设备研发、制造商转型成为区域生态环境综合治理服务商；以新合并成立的美国SCI公司为平台，将集团公司现有优势产品输出至美国生产销售，建设全球主要目标市场的销售网络，通过国内国际叠加，做大做强集团公司，并为打造百年企业奠定坚实基础；依托资本力量，支撑集团和各分子公司发展壮大，并推动分子公司登陆资本市场。
而设立河北先河山水生态环境科技有限公司，涉足农村污水处理业务就是公司转型战略的具体体现。
公司表示，本次公司投资设立子公司是在国家“美丽乡村”、“厕所革命”发展规划，国家“生态文明”发展的大背景下，借此推进公司发展布局，延伸公司产业链，拓展环境治理业务领域，从而推动公司实现生态环境质量综合服务供应商的目标，有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。公司相关负责人表示，子公司的设立在专注于农村污水处理的同时，也将涉猎黑臭水体治理、生态环境修复等环境治理领域。
与此同时，公司的发展也得到了银行的大力支持。先河环保同日公告称，公司与建行河北省分行营业部签署战略合作协议，建行将为先河环保提供总额不低于18亿元人民币的金融支持。通过与建行河北分行营业部战略合作，双方将建立起紧密的、可持续发展的战略合作伙伴关系，有利于将双方优势资源进行合理配置，积极推动公司业务的产融合作，实现产业和资本的全方位合作，大力发展公司环境监测及治理业务，助力公司战略转型，全面提升公司综合竞争力。
先河环保相关负责人2月26日接受中国证券报记者采访时表示，公司将以转型升级为统领，带动各业务全面提升；以提高经营质量为核心，建立长效发展机制；以制度体系建设为抓手，持续强化集团管控；以持续创新为导向，全面满足市场需求；以国际化发展为愿景，加快产品向国外出口。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209927-1.html
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