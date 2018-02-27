东莞：瞄准智能制造 建设高水平大学

有“世界工厂”之称的广东东莞市目前正着力实现“制造”向“智造”的升级。东莞瞄准智能制造领域，以服务粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设为主线，加速推进东

有“世界工厂”之称的广东东莞市目前正着力实现“制造”向“智造”的升级。东莞瞄准智能制造领域，以服务粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设为主线，加速推进东莞理工学院建设高水平理工科大学。目前，东莞理工学院以智能制造技术与工程为主攻领域，已由高层次人才牵头组建了20多个学科科研团队，并联合华为、西门子、微软、360等行业龙头，为珠三角智能制造产业发展提供创新支撑。

据介绍，启动高水平理工科大学建设以来，东莞理工学院瞄准智能制造领域，推出面向全球吸引高层次人才的系列政策。“学校专门在加拿大、美国、俄罗斯、澳大利亚等地建立了人才工作站和创新中心，引进产业所需人才。”东莞理工学院党委书记成洪波说。截至目前，学院共引进海内外高层次人才400多人。由这些高层次人才牵头，已在智能制造等领域组建了20多个学科科研团队。

同时，东莞理工学院瞄准智能制造产业前沿和市场需求，积极搭建科研平台。围绕“面向机电行业智能制造的机械工程”“面向智能制造的计算机科技”“面向智能光电制造的光学工程”等重点方向，学院启动实施了首批12个重大创新平台建设。

为更好地服务珠三角智能制造产业，东莞理工学院还积极联合行业龙头企业，共建特色产业学院。目前已建设包括华为网络学院、中兴通讯学院、西门子自动化学院、360网络空间安全产业学院等9所特色学院。

此外，东莞理工学院还主动对接区域制造产业，着眼企业第一需求，开展科技创新服务。其中，与西门子合作共建东莞理工学院―西门子智能制造创新中心，已签约启动2.9亿元合作项目；开展科技产业创新服务专项行动，派出37支科技产业创新服务小分队，成功对接400多家企业、12个专业镇，联合申请近40项发明专利。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209928-1.html

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