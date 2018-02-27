【智能制造看长沙】中粮华中：让饮料生产变得更聪明

现代化生产线开足马力，各式各样设备高速运转，智能机器人来往穿梭……春节的年味还未散尽，农历正月初七，长沙市望城经开区中粮可口可乐华中饮料有限公司已全面
中粮可口可乐华中饮料有限公司高度自动化、智能化的生产线。（资料图片）
现代化生产线开足马力，各式各样设备高速运转，智能机器人来往穿梭……春节的年味还未散尽，农历正月初七，长沙市望城经开区中粮可口可乐华中饮料有限公司（以下简称“中粮华中”）已全面复工。车间里，可口可乐、雪碧、美汁源等热销饮品被整齐地码垛着，等待出仓。
“每年春节是销售旺季，年前定下了较重的生产任务，得抓紧开工赶进度。”由于春节后发货计划已安排得满满当当，记者看到，车间里员工都回归各自岗位，在有条不紊地工作着。
一条生产线仅6个人，每小时产饮品4.8万瓶
17种品牌、60多种不同口味，每天，中粮华中各式产品源源不断下线，走向千家万户。中粮华中工程经理何杰说，智能自动化生产线是保证供应的最大功臣。
中粮华中是可口可乐在湘建立的第二家装瓶厂，也是目前华中地区规模最大、达到世界先进水平的可口可乐工厂。自2017年4月投产起，工厂全部采用世界级先进设备和技术，并执行科学严格的管理制度。
“目前，公司拥有3条先进的智能自动化生产线，其中Ergobloc-LC水线是全球最先进的生产线之一。”何杰说，这条生产线集合了吹灌旋一体化设备、全产品自动检测设备、胚盖一体集中输送设备，以及膜包、纸箱包装一体机与机器人成形码垛一体机，生产速度可达每小时4.8万瓶。
当前，市面上热销的冰露、纯悦等饮用水，正是这条生产线上生产的。
“过去，仅产品检测过程就需4至6人。现在检测设备完全实现封闭式、自动化，整条生产线上只需6名工人。”何杰表示，采用新生产线后，工人少了，生产效率更高了。
引进一流设备，不断更新工艺，不到一年，中粮华中走在长沙智能制造领域前列。从原材料进厂，到一瓶瓶饮料装箱出厂，很少使用人工，生产自动化率达90%以上。
据了解，中粮华中现有10条生产线，年产能可达100万吨。
使用“电子眼”盯，产品瑕疵无处可逃
在全国，仅可口可乐这一单项产品，年销量在1亿标箱以上。
一瓶小小的汽水，有这样的大众魅力，除了其神秘的配方，还得益其过硬的质量，质量检测也成为生产中最重要的环节。
中粮华中在3条最先进的智能自动化生产线上安装在线二氧化碳、糖度监控仪，并配备空瓶瓶口检测仪、电子验瓶机等一系列电子设备，自动精确地监控、检验每瓶产品的质量。
“可口可乐的原料主要是水、糖和配方制剂，将配置合格的原料按一定比例混合后，通过电子流量计进行灌注。”何杰介绍，一瓶可口可乐成品要经过10次以上检测，液位、贴标、喷码等只要出现任何瑕疵，生产线上各种自动化检验设备会立即将其剔除。
作为省内现代化程度最高的软饮料生产企业，在中粮华中的检测室里，机器远远多于工作人员。相比肉眼判断，利用“电子眼”检测更有效，结果更精准。中粮华中还安装先进的电子记录系统，以准确、迅速查询生产流程中所有记录。只要一个小时，就能完成从原料到产品的双向追溯。
在堪称苛刻的质量控制体系下，中粮华中从试生产至今，共出厂检验700多个批次产品，无不符合标准。
实施三大项目，加速迈向“智能工厂”
“今后，生产流程将变得更聪明。”中粮华中总经理陈红兵表示，中粮华中引进智能化生产线，致力于从原料配制到饮料检测、加工、包装、运输，建立起全智能化“链条”，打造真正的“智能工厂”。
今年，中粮华中再次大手笔实施3大项目，从生产、经营、管理等多方位着手升级改造，加快实现工厂数据化、信息化、现代化建设目标。
首先，打造“百人工厂”，利用智能机器人，将最先进的1条水线和2条汽水线进行平台合并，实现一条生产线人员操作两条生产线运行。
同时，对全厂所有生产线进行全过程数据采集，实时收集各种信息、远程监控生产区域。今后，设备一旦出现停机或其他故障，工程监控中心可即刻接收并输送数据，并安排员工第一时间进行调度处理。
此外，将建立能源中心全自动控制系统，使水、电、天然气等用量通过自动化控制设备进行调整，能源中心不再需要运行操作人员，能耗标准可精确控制在合理范围内。
“智能工厂是将智能生产向全产业链延伸，覆盖销售下单、计划排产、原料与能源供给、生产线操作、产品品质控制、成品入库、物流管理等全过程。”陈红兵说，未来3到5年，中粮华中将力争成为饮料行业“智能工厂”标杆企业。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209929-1.html
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