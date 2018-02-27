华为MWC：2018年是5G元年 发布端到端全系列产品,5g 华为 mwc 全系列 巴展
科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日（巴塞罗那时间）消息，2018年MWC，华为围绕围绕5G、解锁新经济价值、B2B、大视频和运营转型五大主题，探讨了帮助运营商突破传统边界，加速全云化时代的数字化转型。对于目前热门的5G，华为称2018年是5G元年，而此次巴展华为也发布了端到端全系列产品解决方案。
华为表示，全球5G规模商用已经进入倒计时，2018年会是5G元年。在此次巴展上，华为5G产品线总裁杨超斌发布了基于3GPP标准的端到端全系列5G产品解决方案，涵盖核心网到传输到站点到终端。
首先在5G站点上，华为推出的方案不仅能够涵盖从毫米波到C波段到3G以下全部频段，也涵盖了塔站、杆站以及小站全部站点形态。华为此次推出的C波段64收发和32收发Massive MIMO AAU均支持200MHz大带宽，能在近点或远点，在楼宇覆盖或均匀覆盖等各种场景下，控制小区覆盖，最大化用户体验，实现20倍甚至30倍网络容量。毫米波产品支持1GHz带宽，天线口等效功率（EIRP）可达65dBm，行业最高。
为了满足5G超大容量eMBB业务需要，5G网络需要10GE到站以及50GE/100GE光纤到接入环的传输能力，而在基带集中化部署场景下，集中机房和站点间更是需要高达100Gbps的传输能力。华为推出了多场景、多媒介、多形态的5G承载产品组合。
在核心网方面，基于全云化架构设计，采用以微服务为中心的软件架构（Microservice-centric Architecture），能够同时支持2G、3G、4G、5G，并实现从NSA（非独立组网）向SA（独立组网）的平滑演进。
而在终端方面，华为消费者业务CEO余承东宣布了华为首款3GPP标准的5G商用芯片――巴龙5G01（Balong 5G01）和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端――华为5G CPE（Consumer Premise Equipment，5G用户终端）。基于华为商用级5G终端，在首尔和加拿大已经诞生了全球首批5G友好商用用户。
“华为5G CPE，是目前全球最小的5G商用终端。”华为表示，“还将在2019年，推出5G手机。”
据了解，目前华为的，该系列产品是目前行业唯一能够提供的5G端到端全系列产品解决方案。目前，华为已经在中国、韩国、加拿大、德国、英国、意大利等10余国家部署了5G规模连片站点，在典型密集城区实现了无处不在的数Gbps的接入速率，数百Mbps的室内接入体验，以及高达20Gbps的小区容量。（崔玉贤）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209930-1.html
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