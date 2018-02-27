推广电动车，特斯拉与写字楼物业合作建充电站

（原标题：Tesla’s new “workplace charging” program would corner office parking spots）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，特斯拉汽车使用的一直都是品牌专用的充电口，因此需要专用的插头或者使用适配器连接通用插头。现在特斯拉想要帮助工作场所建立专用的特斯拉充电站，这样那些无法在晚上为汽车充电的人们就能够在白天的6到8个小时里完成充电。本周四时，特斯拉宣称将与写字楼物业合作安装免费的充电设施，而且物业只需要支付电费的成本。

特斯拉已经启动了一个类似的充电项目，为酒店和餐馆安装特斯拉充电站，同样只需要业主支付电费成本。但是需要注意的是这些工作场所的充电设施不会公开它们的位置，因此这些建筑中的住户将成为主要受益者。

这样做对于特斯拉来说有着明显的好处，能够为特斯拉带来更多没有车库的潜在用户。如果工作场所的充电设施能够取代车库充电，这家电动汽车公司就能够将自己推销给更多的人。尽管这听起来好像很无私，但是特斯拉必然能够从工作场所的充电设施项目中获益。

正如自动驾驶汽车法律咨询公司――安全自动驾驶公司所声称的，在拥挤的城市区域安装特斯拉充电站相当于建造了特斯拉专用停车位。从物业的角度来说，安装一种通用的电动汽车充电站并且让特斯拉用户使用适配器充电或许会更好。

如果限制人们购买电动汽车的因素只是因为缺少充电基础设施的话，特斯拉和写字楼物业本质上是借助安装充电设施促使人们选择购买特斯拉汽车。这也并非是什么不合理的猜测。充电基础设施公司Chargepoint已经与谷歌、网飞公司、戴尔和Adobe等公司建立合作，在这些公司园区内安装充电设施。而且至少亚马逊公司已经留意到，越来越多的员工开始驾驶电动汽车上班。如果你的停车场拥有许多多余的空间，就可以选择同时安装特斯拉充电器和标准的J1772充电器。（过客）

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