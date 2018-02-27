全力推进光伏扶贫 河南省支持深度贫困地区脱贫攻坚专项方案

为深入贯彻党的十九大精神在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，进一步聚焦深度贫困，集中力量攻坚，根据省脱贫攻坚领导小组《关于支持深度贫困地区脱

关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的专项方案

为深入贯彻党的十九大精神在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，进一步聚焦深度贫困，集中力量攻坚，根据省脱贫攻坚领导小组《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》（豫脱贫组〔2017〕42号）要求，结合我委工作职责，特制定如下专项方案。

一、总体要求

坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕卢氏县、台前县、淅川县、嵩县等4个深度贫困县和1235个深度贫困村，以解决突出制约问题为重点，紧盯产业升级、基础设施、公共服务等重点领域和薄弱环节，坚持分类施策、因地制宜，进一步加大项目布局、资金安排、政策支持的倾斜力度，以项目谋划实施“补短板”、以项目落地见效“强支撑”，以项目示范带动“增活力”，在改善深度贫困地区生产生活条件的同时，着力激发贫困群众光荣脱贫的内生动力，推动贫困群众实现增收脱贫，坚决打好深度贫困地区脱贫攻坚这场“硬仗中的硬仗”，全力助推深度贫困地区和贫困户如期全面小康。

二、目标任务

力争到2020年，4个深度贫困县的产业发展水平得到较大提高，产业升级迈出坚实步伐，培育形成一批具有一定规模和特色的现代产业集群；城乡交通基础网络基本完善，农村电网改造升级、配电网建设、光伏扶贫全部完成，水利工程、生态项目建设取得积极进展，基本公共服务能力不断增强，为下步发展夯实基础。

三、支持重点

（一）大力发展现代农业。加大对深度贫困地区现代农业发展的项目、资金支持力度，夯实农业发展基础。加快推进全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设，支持台前县建设高标准农田，完善田间工程设施，改善耕地质量与生态条件。积极推进防护林、天然林和退耕还林工程建设，向国家积极争取中央预算内资金，优先支持卢氏、淅川、嵩县、台前实施防护林工程、天然林工程和新一轮退耕还林建设任务，保护生态环境。加大农业环境突出问题治理力度，支持卢氏县开展典型流域农业面源污染综合治理项目试点建设，实施耕地农业面源污染治理，积极提升、改善项目区的农业环境。支持畜禽粪污资源化综合利用项目，加强对淅川县等深度贫困县的指导帮助，加快做好畜禽粪污资源化综合利用项目的前期工作，并将其纳入重大项目库中，积极争取更多支持。

（二）加快工业结构升级。支持深度贫困地区推行种养业与二、三产业交叉融合的产业发展新模式，增强产业发展活力，积极推广扶贫就业基地和扶贫车间建设，引导和吸纳贫困群众就近就业。助推产业转型升级，帮助指导卢氏等深度贫困地区的产业规划、项目库建设、项目申报、市场拓展工作，重点发展果蔬加工、羽绒加工、中药材加工等劳动密集型产业，带动种养业发展，通过规划引领、集群引进、项目带动、企业服务等方式，实现产业转型升级。加快产业集聚区建设，引导深度贫困地区结合资源禀赋和比较优势积极开展专题招商，争取尽快引进一批龙头企业和高新技术企业，推动产业转移向技术导向、资本导向转变；鼓励纺织服装、农副产品加工等骨干企业，在有条件的乡镇（村）创建就业扶贫车间（加工点），为扶贫对象在家门口就业创造条件。提升科技创新能力，依托现有产业基础，发挥特色资源优势，统筹科技创新资源，结合地区产业发展需求，实施一批省级重大科技专项，加快建设一批省级以上企业技术中心、重点实验室、工程研究中心产业技术创新联盟，积极争取省级创新平台晋升国家级，着力推进农业产业化，推进农村一二三产业融合发展。强化针对性帮扶指导，将符合条件的项目优先纳入省转型发展项目库，加大对申报省级战略性新兴产业、先进制造业集群培育、产业集聚区建设等投资基金及子基金的推介力度；积极引导国家新兴产业创投基金帮扶贫困地区中小型创新企业发展；支持深度贫困地区龙头企业实施绿色化改造、智能化改造和技术改造，积极协调省有关部门专项资金对符合条件项目给予优先支持；支持深度贫困县领军型企业家参加省有关部门组织的专题培训，引导企业转型升级，助力产业扶贫。

（三）积极发展现代服务业。加快推进深度贫困县电子商务进农村综合示范工作和具备乡村旅游发展条件的深度贫困地区旅游基础设施建设提升工程，培育一批乡村旅游示范村。支持物流基础设施建设，支持深度贫困地区建设一批具有预冷、冷藏、初加工、调运等功能的农产品低温集配基地，加快现有物流园区和公路货运站场普通仓库进行升级改造，支持快递、电商物流企业完善农村地区物流快递体系，建设末端服务网点，对符合条件的给予资金扶持。加快乡村旅游发展，加强乡村旅游扶贫重点村游客服务中心、停车场、旅游厕所、垃圾集中收集站、医疗急救站和旅游标识标牌建设，改善供电、供水、通信、消防、环境卫生等基础条件。积极指导贫困村周边的重点景区申报纳入中央预算内旅游专项项目库，争取国家资金支持。对已获得资金支持的豫西大峡谷等项目协调加快资金拨付进度。加快打通高速公路省际通道，加大普通干线公路低等级路段升级改造力度，将符合路网规划、列入相关项目库的旅游路线列入投资计划实施改造，加强农村公路安全生命防护设施建设和危桥改造，提升公路安全保障能力和服务水平。

（四）全力推进光伏扶贫。以深度贫困地区为重点实施范围，财政性资金为主要出资来源，以村级电站为主要模式，按照国家批复因地制宜加快推进光伏扶贫项目建设，做好并网和电费结算工作，到2019年实现有条件的深度贫困地区光伏全覆盖，保障扶贫对象20年以上稳定收益分配，带动贫困户稳定脱贫。

（五）增强城镇综合承载力。重点围绕城镇生活污水垃圾处理设施、供水供热设施和保障性安居工程等领域，加快项目谋划储备，推动深度贫困地区加快研究谋划年度城镇基础设施项目，将具备条件的项目纳入国家重大项目库。组织筛选一批成熟项目纳入省级PPP项目库，积极向社会资本推荐。积极争取深度贫困地区更多项目纳入全省“十三五”污水垃圾处理设施规划。加大对项目支持力度，继续争取中央预算内投资资金，优先用于深度贫困地区城镇基础设施和保障性安居工程项目建设，不断加大对深度贫困地区的支持力度，推动城镇基础设施和保障性安居工程建设。

（六）完善交通基础设施。进一步加快贫困地区铁路、高速公路、普通干线公路、农村公路、道路运输场站等基础设施建设，会同省有关部门，在项目安排、资金补助等方面对深度贫困地区倾斜，逐步消除制约地区发展的交通瓶颈，充分发挥交通运输对脱贫攻坚的支撑作用。加快推进重大交通基础设施项目建设，加快蒙西至华中铁路、台辉高速豫鲁省界至范县段、郑西高速尧山至栾川段、G344卢氏官坡至豫陕界、G241内乡大桥至豫鄂界等项目建设；开工建设栾川至卢氏高速公路、渑池至淅川高速公路洛宁至栾川、西峡至淅川段；积极开展卢氏至豫陕界高速公路项目前期工作。提升区域普通公路服务水平，到2019年实现深度贫困地区所有行政村通硬化路，通达率100％，具备条件的行政村通客车率100％、通邮率100％，运输服务水平显著提升。

（七）提高公共服务水平。大力支持社会事业项目建设，对已纳入储备库的深度贫困县教育、卫生、文化、体育、养老服务、残疾人等公共服务项目，加大倾斜支持力度，指导相关贫困县加快推进项目前期工作，并给予更多扶持，进一步完善贫困地区基本公共服务体系。加快实施农村饮水安全巩固提升工程，优先安排深度贫困地区村庄农村饮水安全巩固提升工程，加大支持力度，到2019年全面解决深度贫困地区饮水安全巩固提升问题。加大农网建设支持力度，将农网改造升级工程中央预算内投资资金向深度贫困地区电网脱贫项目倾斜，推动电网企业加大自筹资金力度，确保电网脱贫攻坚的资金保障。

（八）加大易地扶贫搬迁和黄河滩区居民迁建支持力度。加大政府投入力度，创新投融资模式和补助方式，从2018年起取消深度贫困县易地扶贫搬迁原农户自筹资金人均3000元中县级财政承担1000元，统一调整由省级财政专项扶贫资金予以解决。严格落实政策，简化审批手续，鼓励和支持深度贫困县提高整自然村搬迁比例。稳步推进深度贫困地区易地扶贫搬迁和台前县黄河滩区居民迁建工程，基础设施和公共服务设施建设优先支持安置区，配套发展产业扶持项目，确保需要搬迁的深度贫困地区贫困群众2019年底前全部入住新居。加强深度贫困地区搬迁群众后续脱贫，加大产业扶持、转移就业、生态扶贫等政策落实力度，确保实现搬迁一户、脱贫一户。

（九）支持开展返乡创业。鼓励和引导贫困地区返乡下乡人员结合自身优势和特长，根据市场需求和当地资源禀赋，利用新理念、新技术和新渠道，开发农业农村资源，发展优势特色产业。通过承包、租赁、入股、合作等多种形式，创办领办家庭农场、林场、农民合作社、农业企业、农业社会化服务组织等新型农业经营主体。推动信息进村入户，加快发展农村电子商务，支持返乡下乡人员对接各类涉农电子商务平台和农业电子商务公共服务平台，创新流通渠道，促进农产品和农资网上销售。探索实施农村承包土地经营权以及农业设施、农机具抵押贷款试点。允许返乡下乡人员依法使用集体建设用地开展创新创业。

四、保障措施

（一）加强组织领导。落实省负总责、市县抓落实的工作机制，委党组认真履行对深度贫困地区脱贫攻坚工作的领导责任，主要负责同志亲自抓、分管同志具体做，以工代赈办负责深度贫困地区脱贫攻坚的日常工作，相关业务处室按照职责分工，切实抓好所承担的目标任务。加强统筹调度，通过委党组会、委务会、委专题会议等形式，定期研究深度贫困地区脱贫攻坚工作，及时协调解决出现的重大问题，确保各项任务顺利完成。

（二）严格责任落实。将对深度贫困地区脱贫攻坚的支持指导、综合协调和督促推进情况作为年度考核的重要内容，建立工作台账，进一步细化分解目标任务，逐一明确具体负责人、工作举措、时间节点，做到件件有人抓、事事有人办；加强督促检查，利用易地扶贫搬迁专职督导组、中央投资项目督导组等方式，对项目推进情况进行督导检查，对进度缓慢的项目，通过提醒函、“一对一”服务等措施，全力推动项目尽早落地见效。

（三）强化协同联动。相关处室要加强对深度贫困地区的业务指导，对纳入国家规划、项目储备库、专项方案等领域的项目，积极帮助县市加快前期工作，完善相关手续，简化审批流程，缩短办理时限，尽快开工建设，尽早投用发挥效应；要加强与省直部门的沟通衔接，推动涉及深度贫困地区的项目加快进度，全力做好相关配合工作，用工作合力的提升推动项目实施，助推深度贫困地区脱贫攻坚。

（四）注重宣传引导。创新工作举措，强化正向激励，借鉴以工代赈、脱贫光荣榜等做法，大力推进参与式扶贫，培育贫困群众发展生产和务工经商的基本能力，不断提高项目建设对脱贫攻坚的益贫性、参与度和支撑力。积极挖掘、宣传、推广项目带贫的先进典型，讲述好故事、弘扬正能量，教育和引导贫困群众用自己双手光荣脱贫、勤劳致富、服务社会、贡献国家。

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