到2020年英国企业能源成本可能上涨25%

如果英国企业不采取行动来管理他们的天然气和电力消耗，预计到2019年需要额外支付74亿英镑的能源成本。

如果英国企业不采取行动来管理他们的天然气和电力消耗，预计到2019年需要额外支付74亿英镑的能源成本。

根据能源咨询机构Inenco的一份新报告显示，非商品成本上涨，昂贵的碳定价以及可再生能源支持计划的激励下降，预计到2020年能源成本将增长25％。

Inenco表示，引入能源效率计划可以大幅度降低成本上升。Inenco建议一家典型的零售店可以通过这样做避免15486英镑的成本上涨，而将上涨限制在2875英镑。

报告称，一个使用3吉瓦时左右电力的大型商业园区可将其成本上升降至9％，总计约为15985英镑。如果不执行清洁能源措施，到2019年能源账单可能会达到47561英镑。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209933-1.html

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