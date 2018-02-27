渭南市高新区增材制造产业化水平居全省前列

近日，由中国电子信息产业发展研究院、中国增材制造产业联盟主办的中国增材制造产业发展渭南高峰论坛暨产业联盟年会在渭南召开。论坛上，渭南高新区被中国增材制

近日，由中国电子信息产业发展研究院、中国增材制造产业联盟主办的中国增材制造产业发展渭南高峰论坛暨产业联盟年会在渭南召开。论坛上，渭南高新区被中国增材制造创新中心确定为中国增材制造创新中心产业化基地。

近年来，渭南高新区全力打造国际先进、国内一流的增材制造产业培育基地，先后与20所高校科研单位建立了长期合作关系，引进了12个国内增材制造知名团队，和西安交通大学等高校共建快速制造国家工程研究中心，筹建增材制造国家创新中心。同时，渭南高新区全力建设陕西增材制造协同创新研究院、3D打印金属粉末中心等5个省级创新平台，累计引进博士以上高层次人才100余人。目前，渭南高新区增材制造产业化水平已位居全省前列。（来源：陕西日报 作者：郑栋 武丹）

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