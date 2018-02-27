时速400公里以上的智能高铁即将驶来

“正在开发400公里时速的变轨距列车、600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究，以后旅客坐进我们的高铁，感觉就会像进入家庭影院一样舒服……”在国务院新闻办公室26日召开的新闻发布会上，中国工程院院士丁荣军向记者描绘了这样一幅“未来高铁”的“畅想图”。

人均能耗比“和谐号”降低17％、84％的技术标准按照中国标准生产、1000多项发明专利构成技术体系……丁荣军介绍，目前我国在高铁领域的研究正驶入创新的“无人区”。

“现在大家坐上‘复兴号’，不仅更宽敞明亮舒适、速度更快，在车上打电话的信号也更好了，这些都是能感受到的变化。”丁荣军说，“我们正在研究怎么接入媒体，让视频也能到车上去。”

当中国高铁遇见“人工智能”，科技感十足的智能高铁正加速驶来。“我们由原来跟随到现在并跑，不久的将来肯定可以引领。”丁荣军表示，未来还将在自动驾驶和无人驾驶等技术领域发力。（科技日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209937-1.html

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