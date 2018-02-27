　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

时速400公里以上的智能高铁即将驶来

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 15:00

当中国高铁遇见“人工智能”，科技感十足的智能高铁正加速驶来。

“正在开发400公里时速的变轨距列车、600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究，以后旅客坐进我们的高铁，感觉就会像进入家庭影院一样舒服……”在国务院新闻办公室26日召开的新闻发布会上，中国工程院院士丁荣军向记者描绘了这样一幅“未来高铁”的“畅想图”。

人均能耗比“和谐号”降低17％、84％的技术标准按照中国标准生产、1000多项发明专利构成技术体系……丁荣军介绍，目前我国在高铁领域的研究正驶入创新的“无人区”。

“现在大家坐上‘复兴号’，不仅更宽敞明亮舒适、速度更快，在车上打电话的信号也更好了，这些都是能感受到的变化。”丁荣军说，“我们正在研究怎么接入媒体，让视频也能到车上去。”

当中国高铁遇见“人工智能”，科技感十足的智能高铁正加速驶来。“我们由原来跟随到现在并跑，不久的将来肯定可以引领。”丁荣军表示，未来还将在自动驾驶和无人驾驶等技术领域发力。（科技日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209937-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:轨道交通智能高铁

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

SmartX与Rancher Labs联合打造用于容器的超融合基础架构平台

SmartX和Rancher Labs将联手，将超融合技术与容器技术相结合，由 Docker、KVM、操作系统和持久化存储服务组成一个完整的、可用于容器的超融合基础架构平台

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS