　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

2018年中国数控机床行业现状分析与前景预测

点评

科技传媒网 前瞻网 2018-02-27 15:01

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而中国从20世纪80年代开始起步，现在处于发展阶段。虽然我国的铸造机床产业取得了一定的成绩，但仍然面

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。

机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。数控机床是由美国发明家约翰・帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息技术的发展，世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代，其中数控机床就是代表产品之一。数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而中国从20世纪80年代开始起步，现在处于发展阶段。虽然我国的铸造机床产业取得了一定的成绩，但仍然面临着许多制约性问题，与国外产品相比，中国数控机床的差距主要是在机床的高速高效化和精密化上。

数控机床市场规模高企，2017年超过3000亿元

从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。据统计，2014-2016年，我国数控机床销售收入均超过2400亿元；2016年，我国数控机床销售额为2732。3亿元，同比增长7。69%。2017年销售额约为3060。3亿元，首次超过3000亿元。

图表1：2009-2017年中国智能电网投资规模现状与规划情况（单位：亿元，%）

2018年中国数控机床行业现状分析与前景预测

资料来源：前瞻产业研究院整理

下游应用仍以汽车产业为主，消费电子将成未来应用主流市场

从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为42%；其次是航空航天，消费比重约为18%；模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右。

未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

图表2：我国数控机床行业下游应用市场结构（单位：%）

2018年中国数控机床行业现状分析与前景预测

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209938-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:自动化数控机床

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

SmartX与Rancher Labs联合打造用于容器的超融合基础架构平台

SmartX和Rancher Labs将联手，将超融合技术与容器技术相结合，由 Docker、KVM、操作系统和持久化存储服务组成一个完整的、可用于容器的超融合基础架构平台

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS