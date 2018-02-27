2018年中国数控机床行业现状分析与前景预测

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而中国从20世纪80年代开始起步，现在处于发展阶段。虽然我国的铸造机床产业取得了一定的成绩，但仍然面

数控机床是数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数控机床、中档数控机床、低档数控机床。高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。

机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。数控机床是由美国发明家约翰・帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息技术的发展，世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代，其中数控机床就是代表产品之一。数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而中国从20世纪80年代开始起步，现在处于发展阶段。虽然我国的铸造机床产业取得了一定的成绩，但仍然面临着许多制约性问题，与国外产品相比，中国数控机床的差距主要是在机床的高速高效化和精密化上。

数控机床市场规模高企，2017年超过3000亿元

从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。据统计，2014-2016年，我国数控机床销售收入均超过2400亿元；2016年，我国数控机床销售额为2732。3亿元，同比增长7。69%。2017年销售额约为3060。3亿元，首次超过3000亿元。

图表1：2009-2017年中国智能电网投资规模现状与规划情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

下游应用仍以汽车产业为主，消费电子将成未来应用主流市场

从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为42%；其次是航空航天，消费比重约为18%；模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右。

未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

图表2：我国数控机床行业下游应用市场结构（单位：%）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209938-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm