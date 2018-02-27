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联想MWC发布智联网服务 杨元庆称要再造一个联想

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-27 15:03

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联想MWC发布智联网服务 杨元庆称要再造一个联想

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，联想在2018年MWC发布了联想智联网服务――Lenovo Connect IoT服务。杨元庆对于联想的智能物联网产业有过要求，争取再造一个联想。而联想集团副总裁、懂的通信总经理王帅则承诺3年内要在全球80%国家开展IoT服务，1亿设备联接。

联想发布的新的Lenovo Connect IoT服务，是联想围绕“三波战略”打造的全球智能物联云平台服务。联想集团董事长兼CEO杨元庆甚至为此出席站台。对于联想的物联网产业，杨元庆曾表示要争取在这个领域再造一个联想。

对于Lenovo Connect IoT服务，联想内部尚未统一专业中文名称，因为赶着MWC发布，因此仍在引用英文名称。其核心是自主研发的联想全球智联平台，提供涵盖连接管理、设备管理、大数据、云计算以及AI等服务在内的一站式物联网行业解决方案。

联想集团副总裁、懂的通信总经理王帅解释道，该平台，连接是最基本的功能，只有高效的连接才能促进智能的爆发。“联想提出的是定制化、智能化、泛在的连接。所谓泛在的连接不仅包括目前的2G、3G、4G网络，甚至还包括卫星通信。”有了连接还不够，还要对设备进行管理和控制，提供云服务；然后形成大数据，算法，与行业结合，形成AI服务。

对于联想智联网服务的定位，王帅一直强调了“做配角”：配角未必不能引领时代，要做赋能者，帮助用户运营成功。

据了解，此服务在智能出行、智能交互等行业都已经有成功的典型案例，覆盖多个应用场景。比如，联想基于ICBAG智能包构筑V2X解决方案，和蔚来汽车、小鹏汽车等数十家领先的新能源汽车企业开展合作。

目前，Lenovo Connect IoT在中国的蜂窝连接数已突破1千万，预计三年内连接数超过1亿，并在全球80%以上的国家和地区开展物联网服务。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209939-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:MWC联想集团联想lenovo杨元庆

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