苹果联合创始人沃兹:我的7枚比特币被人骗走了

(原标题:Steve Wozniak says someone stole seven bitcoins from him)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据CNBC报道,苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)拥有创新的头脑,所以他是比特币的粉丝也就不足为奇了。然而在全球商业峰会上,沃兹尼亚克宣称有人骗走了他7枚比特币。

图:苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)宣称,有人骗了他七枚比特币

沃兹尼亚克说:“我有七枚比特币被人通过欺诈手段窃走。有人通过信用卡从网上向我购买了它们,然后他们取消了信用卡支付。就是这么容易。这是偷来的信用卡号码,所以你永远无法找回它。”

以今天每枚比特币约10200美元的价格计算,沃兹尼亚克的损失大约值71400美元。去年年初,比特币的价格还不到1000美元,其后上涨了十数倍。加密货币是区块链技术的第一个应用,它通过创建一个近乎即时、永久和安全的交易记录来消除对第三方的需要。

沃兹尼亚克仍然是这种加密货币的支持者,他最初以700美元的价格购买了这种加密货币作为试验。他说:“比特币对我来说是一种没有被政府操纵的货币。它与数学有关,是纯粹的,也是不能改变的。”据估计,沃兹尼亚克的身价为1亿美元。(小小)

