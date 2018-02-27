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苹果联合创始人沃兹：我的7枚比特币被人骗走了

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-27 15:04

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（原标题：Steve Wozniak says someone stole seven bitcoins from him）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，据CNBC报道，苹果公司联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克（Steve Wozniak）拥有创新的头脑，所以他是比特币的粉丝也就不足为奇了。然而在全球商业峰会上，沃兹尼亚克宣称有人骗走了他7枚比特币。

苹果联合创始人沃兹：我的7枚比特币被人骗走了

图：苹果公司联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克（Steve Wozniak）宣称，有人骗了他七枚比特币

沃兹尼亚克说:“我有七枚比特币被人通过欺诈手段窃走。有人通过信用卡从网上向我购买了它们，然后他们取消了信用卡支付。就是这么容易。这是偷来的信用卡号码，所以你永远无法找回它。”

以今天每枚比特币约10200美元的价格计算，沃兹尼亚克的损失大约值71400美元。去年年初，比特币的价格还不到1000美元，其后上涨了十数倍。加密货币是区块链技术的第一个应用，它通过创建一个近乎即时、永久和安全的交易记录来消除对第三方的需要。

沃兹尼亚克仍然是这种加密货币的支持者，他最初以700美元的价格购买了这种加密货币作为试验。他说：“比特币对我来说是一种没有被政府操纵的货币。它与数学有关，是纯粹的，也是不能改变的。”据估计，沃兹尼亚克的身价为1亿美元。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209940-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果比特币货币信用卡沃兹尼亚克

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