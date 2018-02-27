VerashapeÎª¿ª·¢ºÍÊµÊ©5Öá3D´òÓ¡ÍÆ³ö¿ª·ÅÊ½´´ÐÂ¼Æ»®

¿Æ¼¼´«Ã½Íø 3D»¢ 2018-02-27 15:06
²¨À¼3D´òÓ¡»úÖÆÔìÉÌVerashapeÔÚÈ¥Äê11ÔÂ·ÝµÄ2017 formnextÉÏÏòÈ«ÇòÍÆ³öÁËÆä×îÐÂµÄ5Öá3D´òÓ¡»úVSHAPER¡£
²¨À¼3D´òÓ¡»úÖÆÔìÉÌVerashapeÔÚÈ¥Äê11ÔÂ·ÝµÄ2017 formnextÉÏÏòÈ«ÇòÍÆ³öÁËÆä×îÐÂµÄ5Öá3D´òÓ¡»úVSHAPER¡£
²¨À¼¹ú¼ÒÑÐ¾¿Óë¿ª·¢ÖÐÐÄÖ§³ÖÖÆÔìÓÉ¸Ã¹«Ë¾ÑÐ·¢ÍÅ¶Ó¿ª·¢µÄ5Öá»úÆ÷£¬¸Ã»úÆ÷Ê¹ÓÃ5ÖáÔË¶¯-ÔË¶¯µÄ¼¸ºÎÐÎ×´-ÒÔ¼°ÇãÐ±Ðý×ª¹¤×÷Æ½Ì¨£¬×îÖÕ½«ÓÃ»§´Óµ±Ç°µÄ´ó¶àÊý»ùÓÚ¼·³ö3D´òÓ¡»úµÄµäÐÍ²ã²ã·½·¨µÄÏÞÖÆÖÐ½â·Å³öÀ´¡£
¾ÝVerashape½éÉÜ£¬Æä´´ÐÂµÄ3D´òÓ¡»ú½«¡°¸Ä±äÈËÃÇË¼¿¼FFF¼¼ÊõµÄ3D´òÓ¡·½Ê½¡±¡£
¡°¹ØÓÚ5Öá»ú´²µÄ¸ÅÄîÐÔ¹¤×÷ÈÔÔÚ¼ÌÐø£¬µ«ÎÒÃÇ¾ö¶¨Õ¹Ê¾ÆäÐ§¹û£¬ÒÔ±ã½«Ç±ÔÚ¿Í»§ÄÉÈë¼¼Êõ¿ª·¢Á÷³Ì£¬¡±VerashapeµÄ´´Ê¼ÈË¼æÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙTomaszSzyma¨½ski±íÊ¾¡£¡°ÎÒÃÇÁ¦ÕùÕâ¿î»úÆ÷½«ÓÚ2019Äê¿ªÊ¼¹©»õ£¬ÒÔÂú×ãÉú²úÆóÒµµÄÆÚÍû¡£¡±
5Öá3D´òÓ¡»úVSHAPER¿ÉÒÔÔÚÒ»¸ö¹ý³ÌÖÐÊ¹ÓÃ¶àÖÖ²»Í¬µÄ²ÄÁÏ£¬Òò´ËÓÃ»§¿ÉÒÔÓÃÓ²ÖÊ²ÄÁÏÖÆÔìÄ£ÐÍ£¬²¢Ê¹ÓÃ²»Í¬µÄ¸ßÇ¿¶È²ÄÁÏºÍ´òÓ¡µÄµ¯ÐÔÌåÃÜ·â¼þ½øÐÐ¼Ó¹Ì£¬Õâ¶ÔÓÚº½¿Õº½ÌìºÍÆû³µµÈ¹¤ÒµÓÃ»§À´Ëµ·Ç³£ÀûºÃ¡£
¶ÔÓÚÕâÐ©ÀàÐÍµÄ¹¤Òµ¿Í»§£¬VerashapeÍÆ³öÁË¿ª·ÅÊ½´´ÐÂ¼Æ»®£¬¸Ã¼Æ»®»ùÓÚÑ°ÕÒÓëÔö²ÄÖÆÔì¼¼ÊõÏà¹ØµÄÐÂÏë·¨£¬²¢¹ÄÀøÐÐÒµ´ú±íÌá³ö¿ÉÓ°ÏìÉú²ú¹¤ÒÕ·¢Õ¹µÄÐÂ½â¾ö·½°¸¡£
Verashape²úÆ·¾ÀíAgnieszka Kielar¸æËßÐ¡±à£¬¡°VERASHAPE¸Õ¸ÕÍÆ³öÁË¿ª·Å´´ÐÂ¼Æ»®£¬×÷ÎªÆäÖÐµÄÒ»²¿·Ö£¬ÎÒÃÇ´òËãÓëÓÐÐËÈ¤¿ª·¢ºÍÊµÊ©5Öá3D´òÓ¡¼¼ÊõµÄ¹¤Òµ¹«Ë¾ºÏ×÷¡£¡±
¸Ã¼Æ»®Ö¼ÔÚÈÃÇ±ÔÚ¿Í»§²ÎÓëÎª5Öá3D´òÓ¡µÄ¿ª·¢ºÍÊµÊ©´´½¨½â¾ö·½°¸¡£
¡°ÎÒÃÇµÄ»úÆ÷Ö§³ÖË÷Òý5Öá´òÓ¡£¬ÔöÇ¿ÁË´«Í³Ä£ÐÍ´òÓ¡·½·¨£¬¿ÉÒÔ½«´òÓ¡Æ½Ãæ×ªÒÆµ½ÏÈÇ°´òÓ¡µÄÁíÒ»¸ö±íÃæ£¬¡±VerashapeÊ×Ï¯ÑÐ·¢¹¤³ÌÊ¦Marek Kantowski½âÊÍËµ¡£¡°Ëü»¹ÔÊÐíÍ¬Ê±½øÐÐ5Öá´òÓ¡£¬´òÆÆ´«Í³µÄÖð²ã´òÓ¡·½·¨£¬²¢ÔÊÐíÍ¨¹ýÍ¬Ê±Ê¹ÓÃËùÓÐ»úÆ÷ÖáÔÚÈýÎ¬±íÃæÉÏ´´½¨¿Õ¼äÄ£ÐÍ¡£¡±
5Öá3D´òÓ¡»úVSHAPER¾ßÓÐÔ²ÖùÐÎ»î¶¯¹¤×÷¿Õ¼ä£¬Ö±¾¶300ºÁÃ×£¬¸ß300ºÁÃ×¡£Ëü»¹´øÓÐÒ»¸ö¹¤¾ß¿â£¬ÔÊÐíÓÃ»§ÔÚÍ¬Ò»3D´òÓ¡×÷ÒµÖÐÊµÏÖ¶à¸ö¹¤¾ßÍ·Ö®¼äÇÐ»»¡£´ËÍâ£¬5Öá3D´òÓ¡»úVSHAPER¿É´¦Àí´ó¶àÊýÈÈËÜÐÔ²ÄÁÏ£¬ÕâÊÇÒòÎªÆä¾ßÓÐ¶à¸öµ¥¶À¿ØÖÆ¼ÓÈÈ²¿·ÖµÄÆ½Ì¨ÒÔ¼°Æä·â±Õ¹¤×÷ÊÒÄÚµÄºã¶¨ÎÂ¶È¡£
ÕýÈçVerashapeËùËµ£¬¼ÓÈëVSHAPER¿ª·ÅÊ½´´ÐÂ¼Æ»®µÄºÃ´¦°üÀ¨£º
Óë¾Ñé·á¸»µÄ3D´òÓ¡×¨¼ÒºÏ×÷£»
»ý¼«²ÎÓë´´Ôì´´ÐÂ¼¼Êõ£»
È·¶¨¸öÈË¹ºÂòÓÅ»ÝÌõ¿î£»
¶Ô×îÖÕ²úÆ·¿ª·¢µÄ·½Ïò²úÉúÖØ´óÓ°Ïì£»
¡°ÓÉÓÚVSHAPER¿ª·ÅÊ½´´ÐÂ¼Æ»®µÄÒ»²¿·Ö£¬ÎÒÃÇ½«¾¡×î´óÅ¬Á¦È·±£ÎÒÃÇÔÚ5Öá3D´òÓ¡»ú·½ÃæµÄÑÐ·¢¹¤×÷ÓÐÀûÓÚ´Ë´´ÐÂ¼¼ÊõµÄÌØ¶¨ÊÜÒæÕß£¬¡°SzymanskiËµµÀ¡£¡°¶ÔÊµÊ©5D´òÓ¡¼¼Êõ¸ÐÐËÈ¤µÄ¹«Ë¾£¬Èç½ñÏ£ÍûÒÑ³ÉÎªÏÖÊµ£¬¶Ô»úÆ÷µÄ¹¦ÄÜÓÐ×ÅÖ±½ÓºÍÊµ¼ÊµÄÓ°Ïì£¬×îÖÕ½«ÓÐÖúÓÚËûÃÇµÄÉú²ú¹ý³Ì¡£¡±
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-209941-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
º£µí¼ÝÐ£ÕýÊ½³ÉÎª±±¾©Ê× ¸ö×Ô¶¯¼ÝÊ»³µÁ¾·â±Õ²âÊÔ³¡
´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú
SmartXºÍRancher Labs½«ÁªÊÖ£¬½«³¬ÈÚºÏ¼¼ÊõÓëÈÝÆ÷¼¼ÊõÏà½áºÏ£¬ÓÉ Docker¡¢KVM¡¢²Ù×÷ÏµÍ³ºÍ³Ö¾Ã»¯´æ´¢·þÎñ×é³ÉÒ»¸öÍêÕûµÄ¡¢¿ÉÓÃÓÚÈÝÆ÷µÄ³¬ÈÚºÏ»ù´¡¼Ü¹¹Æ½Ì¨
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£