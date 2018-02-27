朝阳党政机关年内强制垃圾分类

朝阳区党政机关单位年底前将实现100％垃圾强制分类，到2020年基本实现辖区内公共机构和相关企业生活垃圾强制分类全覆盖。
“有害垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾、再生资源和其他垃圾等是强制分类的重点品类。”朝阳区城管委相关负责人表示，开展强制分类的实施单位须将有害垃圾、再生资源、餐厨垃圾、其它垃圾作为强制分类的基本类别，实行分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。“各单位需根据垃圾分类收集容器标准要求自行购置各品类分类容器，并在桶身印制市城管委规定的垃圾分类标志。”同时，朝阳区今年还将继续开展垃圾分类示范片区的创建工作，在全区范围内推广“互联网＋垃圾分类”新模式，推进垃圾源头减量，年内示范片区覆盖率不低于30％。
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