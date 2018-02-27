美国实施钢铁，铝关税制裁 或增加太阳能系统成本每瓦1~3美分

在美国总统唐纳德特朗普决定对进口光伏电池和组件征收30％进口关税后的一个月内，美国商务部建议对进口钢铁和铝进行另一套贸易制裁，若审核通过，这将增加太阳能

在美国总统唐纳德特朗普决定对进口光伏电池和组件征收30％进口关税后的一个月内，美国商务部建议对进口钢铁和铝进行另一套贸易制裁，若审核通过，这将增加太阳能安装过程中的额外成本。

若按照美国商务部长威尔伯罗斯建议的关税／配额，钢铁和铝的价格上涨将推动光伏支架，跟踪器和安装系统制造商以及光伏组件的成本的增加，使得光伏系统成本每瓦增加至少0．01美元－0．03美元。

有一点讽刺意味的是，这对于国内光伏组件制造商来说，成本也会增加，虽然特朗普政府的初衷是根据201条款的流程来保护其国家制造业免受低成本进口的导致的竞争，但若增加钢铁和铝的进口关税，也会增加国内制造的成本。

建议钢铁和铝的进口关税不在第201条款下，而是根据1962年“贸易扩张法案”第232款的规定，允许总统为国防利益实施贸易制裁。目前商务部秘书长罗斯已经为进出口钢铁和铝贸易提供了三种关税选择，尽管特朗普总统有多种选择，但所有可能的情景似乎都可能导致太阳能装置成本适度增加。特朗普总统必须在4月11日之前就钢铁建议做出决定，并在4月19日前就铝建议作出决定。（SOLARZOOM独家翻译，转载请注明出处）

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