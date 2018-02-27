晶科能源成功入

近日，国家工信部正式公示了第二批绿色制造示范名单。作为全球光伏第一品牌，晶科能源凭借“理之绿念、建之绿筑、工之绿艺、设之绿备、能之绿源、产之绿品”这一

近日，国家工信部正式公示了第二批绿色制造示范名单。作为全球光伏第一品牌，晶科能源凭借“理之绿念、建之绿筑、工之绿艺、设之绿备、能之绿源、产之绿品”这一全方位理念，成功跻身本批绿色制造示范名单，并入选绿色工厂名单，打造光伏产业绿色制造领域新标杆。

为贯彻落实《中国制造2025》，深入实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，发挥绿色制造先进典型的示范带动作用，此次审查对企业的基础设施、管理体系、能源投入、环境排放等指标均有着高标准要求，并经申报单位自评价、第三方评价机构现场评价、省级工业和信息化主管部门评估确认以及专家论证、公示等环节，最终确定了第二批绿色制造名单，其中绿色工厂208家、绿色设计产品53种、绿色园区22家、绿色供应链管理示范企业4家。

晶科能源秉持绿色发展理念，始终坚持以科技创新和技术进步为支撑，大力倡导节约、环保、文明、低碳的生产方式，坚持走新型工业化和可持续发展之路，高度重视绿色制造体系建设工作，成为制造企业绿色典范，并充分发挥了以点带面的示范作用，引领了行业及当地绿色转型。除此之外，晶科在绿色供应链方面对于供应商合作管理、深度协同等提出更高要求，并就供应商的环保达标、交付质量、EHS管理要求等方面加强共识。我们亦将合作伙伴纳入晶科能源绿色供应链安全管理体系，对其准入、选择、培训、使用、评价和考核进行全过程管理。

“公司自成立以来，我们始终坚持将最新科技和绿色生产制造紧密结合,在智能制造、绿色制造领域进行大量创新实践，全面打造光伏产业绿色制造领域新标杆，”晶科能源CEO陈康平表示：“未来，在绿色制造的推动下，公司最新的研发成果将加速投入规模化量产，以此加快光伏应用普及化、全民化。”

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