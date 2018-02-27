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数字化转型将成为企业发展重点方向

点评

科技传媒网 至顶网 2018-02-27 17:00

各种企业正在越来越多地推出数字化举措，以扩大或构建旨在提高业务效率或收入增长的数字化功能。随着许多数字化转型成功故事的出现，这一趋势正在增加。

各种企业正在越来越多地推出数字化举措，以扩大或构建旨在提高业务效率或收入增长的数字化功能。随着许多数字化转型成功故事的出现，这一趋势正在增加。

IDC估计，所有技术支出中有40％将用于数字化转型，到2019年企业支出将超过2万亿美元。“没有从根本上改变组织以专注于数字化的IT领导者会发现，他们的业务同事会转向外包以满足发展需求”，IDC IT高管顾问Joseph Pucciarelli表示。

在如此广泛的范围内实施数字化需要CIO应对变更管理和其他诸多挑战。致力于数字化往往需要CIO与业务同事更密切合作，以取得理想的业务成果――这是一项显着的变化。

Gartner的一项调查显示，3160名CIO中有95％的人希望他们的工作因数字化而发生变化或重塑。受访者认为，CIO角色的两个最大转变，首先是成为变革领导者，其次是更广泛的责任和能力。此外，网络安全和人工智能（AI）等技术趋势将大大改变未来CIO完成工作的方式。

风险很高。根据哈佛商学院的数据，领先的数字公司与落后的数字化采用者相比，获得的毛利率更高，收入更好，净收入更高。领先者的三年平均毛利率为55％，而落后者只有37％。

CIO．com对全球一些领先品牌的16个数字化转型案例进行了分析，下面就让我们快速浏览一下他们正在进行的数字化举措。

阿姆斯特朗世界工业公司

当CIO Dawn Kirchner－King在2015年加入阿姆斯特朗世界工业公司（Armstrong World Industries）时，IT就是这家拥有150年历史的天花板制造商的一个订单部门，同时也是一个“黑洞成本中心”，企业领导人不知道他们花钱能得到什么，Kirchner－King这么说道。

Kirchner－King很快采用了阿姆斯特朗制造团队所支持的精益和敏捷原则。她每天与IT和业务流程负责人开会。她说，这些会议让“我们有了以前从未有过的紧迫感”以及企业的透明度，他们可以看到他们的钱是如何花出去的。这反过来又使得企业更容易沟通他们的关键需求。

Kirchner－King说：“凭借这种透明度，我们对所做的事情表现出一定程度的信任。”

至于技术项目，Kirchner－King将ERP财务应用升级到最新版本的SAP，将Salesforce．com CRM套件改进并扩展到亚洲和欧洲，并将差旅管理迁移到Concur。客户还注意到有一个新的网站。“敏捷性确实为这些项目带来了速度和紧迫感，”Kirchner－King说。

Kirchner－King表示，她重新分配了相关成本的节约，转向精益和敏捷、转向网络安全和其他关键项目。现在IT正在探索使用数据分析，帮助阿姆斯特朗公司预测制造过程中的质量问题，这个过程可生成5000个数据点，关于天花板瓷砖质量和厚度等详细信息。

投资公司Putnam Investments

Putnam Investments公司首席信息官Sumedh Mehta说，公司CEO Bob Reynolds向他提出了一项针对那些可以帮助提高这家共同基金提供商业绩、机构投资策略和退休服务的技术的业务规划。

Mehta鼓励他的商业伙伴寻求他们需要的解决方案，例如他们用来研究和生成Putnam财务顾问见解的工具。Mehta增加了“类似Facebook”的协作工具，以促进IT与业务之间的沟通，还有类似谷歌的企业搜索功能和其他工具，以更好地实现工作流自动化

正在进行的项目包括淘汰遗留应用，将应用迁移到云以及分析投资数据。Putnam还建立了数据科学卓越中心，以探索机器学习技术，帮助为客户创造业务洞察力。所有这些举措突显了向敏捷的更广泛转型，在这个过程中，IT和业务部门在两周的时间周期内开发软件。

Mehta说，这些努力激发了愿意接受新工作方式的商业伙伴的兴趣。Mehta表示：“通过这种改变，我们与业务伙伴更紧密地进行沟通，因为他们急切地想看到我们前一天晚上的工作成果。接受这一改变的企业将成为未来的数字化企业。”

美国公民与移民服务局（USCIS）

Mark Schwartz于2010年担任美国公民与移民服务局（USCIS）的CIO时，他围绕敏捷性、DevOps和以人为中心的设计原则对IT进行了改造。

避开政府的单一承包商包揽一切的模式，Schwartz引入了很多供应商竞争UCSIS的业务，他称之为Flexible Agile Development Services（FADS）。Schwartz说，高绩效者可增加更多的团队。他认为承包商与其他供应商协作的能力，是评估标准的一部分。

“结果是惊人的，”Schwartz说，团队接受挑战并且可以更快地发布代码。Schwartz还将该机构的大部分IT系统迁移到AWS，包括该机构的电子验证应用。“我们一切都以云为先，”Schwartz说。他在2017年末加入AWS，担任企业战略专家。

Schwartz表示，他希望美国移民局和其他政府机构将最佳实践制度化，以便科技“特警队”不必从硅谷来救急，正如2014年医疗保健信息交换失败时很多人所做的那样。“我们需要代理商去做正确的事情并分享最佳实践，我希望能够继续与其他机构一起尝试这件事。”Schwartz说。

电信运营商Sprint

如果你曾经想知道电信运营商的数字化转型是什么样子的话，那么看看Sprint就可以了。这家电信公司面对来自Verizon和AT＆T等大型竞争对手以及与T－Mobile合并谈判的压力，在经过多年大幅度降低成本后重新投资技术，CIO Scott Rice说。这一举措的重点集中在分析数据以改善客户体验上。

Sprint正在使用Elastic Stack开源软件，对日志、数据库，电子邮件和其他来源生成的50 TB数据进行处理，以评估Sprint．com的性能。这些数据可帮助IT人员确定故障在哪里阻碍了Sprint促进交易（从基本浏览、电话购买到消费者试图在线完成升级）的能力。分析错误和其他延迟有助于Sprint确定客户何时以及为何放弃交易。Rice说，以前每个应用团队都监控自己的软件性能，这造成了大量数据孤岛，并且无法利用这些孤岛来提高性能。“这是根据数据重新设计的［客户］旅程，”Rice补充道。

Sprint还创建了一个基于Hadoop的数据湖来分析客户数据，努力改进面向消费者推荐产品的方式。例如，一位十年的安卓手机用户可以获得安卓手机优惠。“这是建立一个关于你和你我们关系之间的信息广度，”Rice说，Sprint的转变继续贯穿于业务的各个方面，“每个转型项目中，IT组织都处于核心位置，”Rice说道。他正在将他们的组织转变可以自我指导的小团队，以便进行敏捷开发，改善软件交付。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209947-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:数字化企业转型

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