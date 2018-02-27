2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

《欧洲橡胶杂志》（ERJ）于2017年4月公布了2017年度全球橡胶机械报告。报告称，世界橡胶机械行业销售收入在2015年度负增长后再现小幅下降，发展呈现明显不平衡特
2017年度全球橡胶机械报告：橡机形势继续回暖
《欧洲橡胶杂志》（ERJ）于2017年4月公布了2017年度全球橡胶机械报告。报告称，世界橡胶机械行业销售收入在2015年度负增长后再现小幅下降，发展呈现明显不平衡特征。从企业看，拥有高技术企业明显好于传统产品企业；从地域看，以中国为主的东亚国家销售收入下降，北美、欧洲开始反弹；从产品看，以轮胎设备为主的橡机供应商降幅较大，但以注射机为主的供应商呈现一定程度的增长。大多数橡机企业看好未来，投资扩产意愿增强，整体来看2017年橡机形势继续回暖。
图表1：2017年度全球橡胶机械企业36强排行榜-1（单位：百万美元）
资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理
图表2：2017年度全球橡胶机械企业36强排行榜-2（单位：百万美元）
资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理
前10名企业销售收入占总销售收入的60。3%，比上年度下降5。5个百分点，行业集中度有所下降。德国H-F公司继续处于霸主地位；荷兰VMI销售收入与上年持平，但排名上升1位列第2位；软控股份销售收入下降近28。2%排名降至第3位；日本三菱重工与神户制钢交换，分列第4、第5位；特罗埃斯特排名第6位；萨驰集团前进两位列第7位；LWB及德斯玛分列第8位、第9位；大连橡塑列第10位。
图表3：2017年度全球橡胶机械企业集中度分析（单位：%）
资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理
按国别划分，在全球橡机36强企业中，中国企业占据16个席位，德国企业6家，日本3家，意大利3家，荷兰1家，法国1家，澳大利亚1家、以色列1家、土耳其1家、美国1家、芬兰1家、印度1家。我国入围企业数连续13年居首位，占世界橡胶机械总市场份额从上年的38。6%降至36。2%。
图表4：2017年度全球橡机36强中各国企业占据席位（单位：家）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209948-1.html
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