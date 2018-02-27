　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

点评

科技传媒网 前瞻网 2018-02-27 17:01

《欧洲橡胶杂志》（ERJ）于2017年4月公布了2017年度全球橡胶机械报告。报告称，世界橡胶机械行业销售收入在2015年度负增长后再现小幅下降，发展呈现明显不平衡特

2017年度全球橡胶机械报告：橡机形势继续回暖

《欧洲橡胶杂志》（ERJ）于2017年4月公布了2017年度全球橡胶机械报告。报告称，世界橡胶机械行业销售收入在2015年度负增长后再现小幅下降，发展呈现明显不平衡特征。从企业看，拥有高技术企业明显好于传统产品企业；从地域看，以中国为主的东亚国家销售收入下降，北美、欧洲开始反弹；从产品看，以轮胎设备为主的橡机供应商降幅较大，但以注射机为主的供应商呈现一定程度的增长。大多数橡机企业看好未来，投资扩产意愿增强，整体来看2017年橡机形势继续回暖。

图表1：2017年度全球橡胶机械企业36强排行榜-1（单位：百万美元）

2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理

图表2：2017年度全球橡胶机械企业36强排行榜-2（单位：百万美元）

2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理

前10名企业销售收入占总销售收入的60。3%，比上年度下降5。5个百分点，行业集中度有所下降。德国H-F公司继续处于霸主地位；荷兰VMI销售收入与上年持平，但排名上升1位列第2位；软控股份销售收入下降近28。2%排名降至第3位；日本三菱重工与神户制钢交换，分列第4、第5位；特罗埃斯特排名第6位；萨驰集团前进两位列第7位；LWB及德斯玛分列第8位、第9位；大连橡塑列第10位。

图表3：2017年度全球橡胶机械企业集中度分析（单位：%）

2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

资料来源：ERJ 前瞻产业研究院整理

按国别划分，在全球橡机36强企业中，中国企业占据16个席位，德国企业6家，日本3家，意大利3家，荷兰1家，法国1家，澳大利亚1家、以色列1家、土耳其1家、美国1家、芬兰1家、印度1家。我国入围企业数连续13年居首位，占世界橡胶机械总市场份额从上年的38。6%降至36。2%。

图表4：2017年度全球橡机36强中各国企业占据席位（单位：家）

2018年中国橡胶机械行业发展现状分析 新技术新产品不断涌现

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209948-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能化橡胶机械

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

SmartX与Rancher Labs联合打造用于容器的超融合基础架构平台

SmartX和Rancher Labs将联手，将超融合技术与容器技术相结合，由 Docker、KVM、操作系统和持久化存储服务组成一个完整的、可用于容器的超融合基础架构平台

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS