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通威股份将建设千兆瓦级渔光一体项目

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 17:04

基于“渔光一体”模式，通威将继续获取水面资源，饲料业务则由经销逐步向直销过渡。同时，不断推动光伏技术进步，降低成本，加快平价上网进程，建设千兆瓦级渔光

通威股份（600438）副董事长、董秘严虎近日接受中国证券报记者专访时表示，在光伏板块，通威深度介入上游多晶硅、中游太阳能电池片和下游太阳能发电领域。基于“渔光一体”模式，公司将继续获取水面资源，饲料业务则由经销逐步向直销过渡。同时，不断推动光伏技术进步，降低成本，加快平价上网进程，建设千兆瓦级渔光一体项目。

推动光伏平价上网

中国证券报：公司预计2017年净利润增长80％－100％。业绩增长的原因是什么？

严虎：通威股份从事两大主业。多年来公司一直处于全球水产饲料龙头地位，连续保持稳定增长。公司强化市场营销效率及内部管理，饲料销量同比增长；同时优化产品结构，提高高附加值产品比例，产品毛利率提升。

对于光伏业务，公司多晶硅完成了升级技改，产能由1．5万吨／年提升到2万吨／年，生产成本进一步下降，多晶硅及配套产品盈利能力持续增强。

同时，公司太阳能电池片产能释放，成本管控成效显著。2016年投产的1GW单晶电池项目产能全部释放，2017年三季度2GW单晶电池项目顺利投产，公司电池片总产能达5．4GW，预计2017年出货量为3．85GW，同比增长约75％。生产成本持续优化，非硅成本降至0．2－0．3元／W，远低于行业平均水平。

中国证券报：公司光伏板块布局进展情况如何？

严虎：通威深度介入上游多晶硅、中游太阳能电池片和下游太阳能发电领域。

对于太阳能电池片业务，公司已形成5．4GW产能，在建产能5．5GW，已披露中期目标还将投资20GW。公司一直保持110％－120％的产能利用率，而行业平均仅为80％－90％左右。成本方面，非硅成本（除去主要原材料硅片成本后的生产成本）进入0．2元－0．3元／W区间，而行业中大部分企业在0．4元／W左右。

“渔业＋光伏”协同发展

中国证券报：如何推进“渔业＋光伏”双主业发展？

严虎：根据光伏行业和农牧行业的发展态势，公司确定了“渔业＋光伏”双主业发展方向。

2016年公司进行了两次重大资产重组，70亿元优质光伏产业资产注入上市公司。公司制定了3－5年战略目标，打造多晶硅世界龙头企业，进一步巩固和提升电池片行业地位，巩固提升水产饲料的龙头地位。重组的优质资产兑现了业绩承诺，为公司开辟了更广阔的发展空间。

通过“渔光一体”模式，可以实现“鱼、电、环保”三丰收。下一步，公司计划获取更多水面资源；饲料则由经销逐步向直销过渡，减少中间环节，与养殖户实现双赢；促进传统渔业向智慧渔业转型，逐步实现由水产饲料业务向养殖方面转型。同时，进一步探索打通水产贸易渠道，充分利用电商交易平台，解决养殖户卖鱼难问题。

对于光伏产业，公司不断推动技术进步，降低成本，加快推进平价上网进程。平价上网后，公司将建设百兆瓦级、千兆瓦级的渔光一体项目，促进绿色发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209949-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:通威股份渔光一体项目

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