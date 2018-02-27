广东关于扩大差别电价实施范围的通知

为促进节能减排和产业结构升级，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见》（粤发〔2016〕16号文）规定，决定将我省差别电价政策执行
粤发改价格〔2018〕104号
各地级以上市发展改革局（委）、经济和信息化主管部门，广东电网公司，广州供电局，深圳供电局：
为促进节能减排和产业结构升级，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见》（粤发〔2016〕16号文）规定，决定将我省差别电价政策执行范围扩大到全省平板玻璃、造纸、酒精、印染、制革等行业的淘汰类、限制类企业。现就有关事项通知如下：
一、从2018年1月1日起，我省差别电价的实施范围扩大到全省的平板玻璃、造纸、酒精、印染、制革等行业，这些行业经认定的淘汰类和限制类企业，其用电价格在原基础上每千瓦时分别加价0．3元和0．1元。
二、各地主管部门应对当地上述5个行业涉及的企业进行调查摸底，认真甄别，其中属于淘汰类和限制类的企业，由各地提出名单和意见，上报省发展改革委、经济和信息化委审核后公布。
三、各市根据本地实际情况，对上述5个行业以外的行业，也建议执行差别电价政策的，可提出具体意见上报省发展改革委、经济和信息化委。
四、各地要切实负起责任，全面贯彻落实差别电价政策的各项工作，特别是珠三角地区的地市要按照原广东省物价局《关于进一步加大差别电价实施力度的通知》（粤价〔2010〕199号）的规定，加大对实行差别电价行业相关企业的排查甄别力度，尽快提出实行差别电价的具体企业名单；电网企业要按照公布的企业名单，严格执行差别电价政策，并做好对有关电量、收入等数据的统计工作。执行中如有问题，请及时上报。
广东发展改革委 广东经济和信息化委
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209950-1.html
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