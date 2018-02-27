华为称美国指控不公平，只是基于毫无根据的怀疑,华为 指控 中兴 运营商 三星 电信
（原标题：Huawei calls U.S. security concerns groundless, touts 45 5G contracts）
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，据VentureBeat报道，在美国立法机构和安全机构进行了两个月的公开游说之后，中国网络巨头华为受到间谍指控。如今，华为对此展开反击，宣称这些指控“不公平”，“只是毫无根据的怀疑”，并展示在其他国家取得的成就。
在西班牙巴塞罗那举行的世界移动大会媒体活动上，华为轮值首席执行官胡厚(Ken Hu)表示，尽管华为很高兴与各国政府和电信公司就其安全问题进行沟通，但该公司在安全方面有“非常好的记录”，并为400家运营商提供产品服务。
胡厚指出：“我们过去30年的安全记录被美国忽视，这对我们是不公平的。美国的指控只是基于毫无根据的怀疑。对于安全问题，我们欢迎基于事实的讨论和辩论，但这只是毫无根据的怀疑，这不是解决问题的建设性办法。‘总部位于中国的公司不值得信任’的观点本身就存在问题，因为许多领先的ICT公司正在全球范围内推广其价值链，其中许多零部件也来自中国。”
尽管胡厚似乎在暗示，美国的安全担忧可能适用于任何总部设在中国的公司，但美国官员始终把重点放在华为和中兴身上，而不是更广泛的中国供应链上。美国方面担心这两家公司与中国政府的亲密关系，并称他们此前试图逃避调查。美国FBI、NSA以及CIA等情报机构负责人都表示，美国消费者应避免使用华为和中兴的产品和服务，称它们存在风险，因为这两家公司“受制于外国政府”。
不过，美国方面的安全担忧目前看来更多存在于理论上。在很大程度上，美国官员担忧华为的网络设备和手机可能对美国和澳大利亚未来的5G网络构成威胁，特别是如果中国政府要求通过“后门”访问或控制外国网络资源中的数据。
尽管美国感到担心，华为仍是全球领先的4G和5G无线设备供应商，也是除三星之外唯一宣布为2018年商业部署做好准备、提供端到端5G硬件的公司之一。胡厚提到，华为已经签署45项目商用5G合同，包括在伦敦、东京和首尔等主要首都城市的试验。该公司计划仅在2018年就投入8亿美元研发5G技术。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209953-1.html
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