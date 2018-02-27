科莱恩2017年实现大幅增长 盈利率进一步提升

“2017年，科莱恩实现了典范式的营收增长，绝对EBITDA得到改善。”首席执行官郭海力（Hariolf Kottmann）表示，“这些成果尤为振奋人心，各业务领域都为这一增长做出了贡献。科莱恩继续坚定有效地实施公司战略，稳步实现目标。我们取得的成就主要基于创新和可持续性的定位。我们相信会在2018年进一步实现以当地货币计算的增长以及经营活动现金流和盈利率的提升。”

关键财务数据

2017年全年：销售额大幅增长，绝对EBITDA持续提高

瑞士穆顿兹，2018年2月27日――全球领先的特种化学品制造商科莱恩今日宣布，2017年全年的销售额共计63．77亿瑞士法郎，高于上年同期的58．47亿瑞士法郎。以当地货币计算，销售额增长9％，主要得益于催化剂和自然资源业务两位数的增长。有机增长势头强劲，达到6％，归功于各业务领域的销量同比增长。

2017年全年，以当地货币计算，亚洲、中东与非洲地区以及欧洲的销售额增长最为强劲。得益于中国、东南亚和日本地区销售额的显著提升，亚洲地区的销售额同比增长12％。中东与非洲地区的销售额同比增长15％，欧洲地区增长7％。一系列收购促使北美地区的销售额同比增长11％。在不断充满挑战的宏观经济环境下，拉美地区销售额持平，尽管如此，2017年下半年仍有增长迹象。

全年销售业绩的提高得益于各业务领域的增长。护理化学品和催化剂的销售额增长尤为强劲。主要依靠消费者护理品和工业应用业务的蓬勃发展，护理化学品销售额以当地货币计算同比增长8％。在各业务链的积极贡献之下，催化剂业务表现卓越，同比增长13％。

在北美对Kel－Tech和X－Chem两家公司的收购推动自然资源销售额增长14％。得益于功能性矿物的稳健增长以及石油与采矿服务业务的初步复苏，自然资源有机销售额同比增长3％。塑料与涂料销售额同比增长5％，三大业务单元均实现销售额增长，中国区增长尤为强劲。

以瑞士法郎计算，扣除特殊项的EBITDA从上一年的8．87亿瑞士法郎增至9．74亿瑞士法郎，同比增长10％。绝对盈利率的提高归功于各业务领域的积极发展。

相应地，扣除特殊项的EBITDA利润率增至15.3％。

净利润从上一年的2.63亿瑞士法郎增至3.02亿瑞士法郎，同比增长15％。这一增幅得益于扣除特殊项的绝对EBITDA的增长以及财务成本的降低，抵消了一次性成本和税务费用的增加。

2017年第四季度末的旺盛需求，以及2018年第一季度的预期强劲需求，尤其是催化剂需求，导致一次性成本现金支出的临时增加以及净运营资本的升高，因此经营活动现金流跌至4.28亿瑞士法郎。

净负债为15．39亿瑞士法郎，与2016年年底的15.40亿瑞士法郎基本持平。

随着科莱恩绩效的不断改善，董事会拟向年度股东大会提交每股派发0.50瑞士法郎股息的提案。根据这一提案，股息将同比增长11％。本次派发的股息将从资本准备金中提取，因此可免缴瑞士预提所得税。

2017年第四季度：销售额与盈利率进一步增长

2017年第四季度，科莱恩的销售额为16.79亿瑞士法郎，以当地货币计算，同比增长6％。该增幅得益于各业务领域销售额的提升。以当地货币计算的有机销售额增长率为5％。

几乎所有地区为这一增长做出了贡献。以当地货币计算，亚洲地区销售额增长10％，中国继续保持强劲增长。以当地货币计算，欧洲地区销售额增长6％，中东与非洲地区销售额增长11％。美洲地区的情况喜忧参半。尽管北美地区情况不容乐观，拉美地区却出现明显复苏，销售额以当地货币计算稳步增长了7％。

以当地货币计算，护理化学品的销售额同比增长7％，该增长归因于部分定价改善而推动的销量提高。由于产品从第四季度向第三季度的进一步转移，催化剂销售额同比增长1％。自然资源的销售额以当地货币计算同比增长5％。这一增长得益于功能性矿物以及石油与采矿服务业务的积极贡献。塑料与涂料的销售额增长8％，三大业务单元均对该增长做出了贡献。

在护理化学品和自然资源销售额增长以及塑料与涂料业务持续稳健增长的推动下，以瑞士法郎计算，扣除特殊项的EBITDA增至2.57亿瑞士法郎，与上年的2.35亿瑞士法郎相比，增长9％。因此，集团层面的扣除特殊项的EBITDA利润率由上年的15.2％增至15.3％。

前景展望：持续推进销售额增长、盈利率提升和经营活动现金流生成

科莱恩预计，代表高参照基准的成熟市场出现的良好经济环境将会持续。拉美地区正在出现复苏迹象，新兴市场也有望给予支持。

科莱恩有信心在2018年实现以当地货币计算的销售额增长，推动经营活动现金流生成和扣除特殊项的绝对EBITDA和EBITDA利润率提升。

科莱恩确定其中期目标是成为特种化学品行业的领军者之一。这意味着，公司需要将扣除特殊项的EBITDA利润率提高至16％至19％的范围内，使投资回报率（ROIC）高于同业平均水平。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209954-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm