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黄石餐厨废弃物将实行统一收运定点处理

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 17:14

2月8日，黄石市人民政府印发《黄石市餐厨废弃物管理办法》，对市城区行政区域内食品生产加工、餐饮服务活动中餐厨废弃物的产生、收运、处理进行规范，按照减量化

从黄石市食品药品监督管理局官网获悉，2月8日，黄石市人民政府印发《黄石市餐厨废弃物管理办法》，对市城区行政区域内食品生产加工、餐饮服务活动中餐厨废弃物的产生、收运、处理进行规范，按照减量化、资源化、无害化的原则，实行统一收集运输、集中定点处理。《办法》自今年5月1日起施行。

《办法》规定，餐厨废弃物产生单位应当设置符合标准的餐厨废弃物收集容器，保持收集容器完好、整洁密闭；产生废弃食用油脂的，还应当按规定设置油水分离器或者隔油设池等设施；与取得经营性服务许可证的单位签订协议，委托其统一收集、运输餐厨废弃物，建立餐厨废弃物联单制度，定时定点交运，共同签字确认，做到日产日清，来源可溯，去向可追。严禁使用餐厨废弃物生产、加工食品和饲料，严禁使用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽，严禁将餐厨废弃物交由未经许可的单位和个人收运、处理。

黄石市食药监局表示，将以此为契机，加强宣传教育和正面引导，督促食品生产经营单位严格执行餐厨废弃物台账管理、分类放置、日产日清和流向追溯制度，配合城市管理、环保、农业、公安等部门建立信息共享机制，开展联合执法，严厉打击以餐厨废弃物为原料制售、使用“地沟油”的违法犯罪行为，坚决守护好人民群众“舌尖上的安全”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209955-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:餐厨废弃物

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