西宁市已有 896个垃圾分类试点小区

结合全国文明城市创建活动，西宁市积极促进生活垃圾分类工作。截至目前，西宁市垃圾分类试点小区已达到896个。

西宁市成立了生活垃圾分类工作领导小组，认真研究制定《西宁市城市垃圾分类工作实施方案》、《西宁市党政机关生活垃圾强制分类实施方案》，在市直机关办公区率先展开垃圾分类工作。同时，2015年，西宁市在城西区胜利路景林佳苑小区，新宁路经贸委小区、昆仑路行知巷小区启动垃圾分类试点工作。2016年，西宁市在城北区启动垃圾分类与智慧回收处置示范项目试点工作，通过政府主导和企业运作，依托“互联网＋”技术，建设了22套智能分类回收系统，建立了线上预约回收、线下智能自主回收和小区快捷上门回收相结合的城市垃圾分类回收体系。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209956-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm