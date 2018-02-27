如何不再雾里看花，小编教你巧选学生打印机

新学期到了，你的孩子们有没有准备好迎接新的学期呢?随着互联网和移动智能终端的普及，传统布置作业的方法已时过境迁。

新学期到了，你的孩子们有没有准备好迎接新的学期呢?随着互联网和移动智能终端的普及，传统布置作业的方法已时过境迁。即使是小学，老师们的要求不仅发布于课堂之上，也更喜欢用微信群或APP与家长同步，便于对孩子实施有效监督。面对这样的变化，为了更好的让孩子完成作业，家里配备一台打印机越来越多成为家长在新学期开始时的学习用品采购计划之一。对于学生特别是小学生打印作业的简单需求，面对市场上类型众多的产品，如何选择最适合的打印机?是功能第一还是经济性第一?今天小编就给大家支支招，推荐一款最适合小学生家庭的打印机给大家。

今天主要向大家介绍的是佳能品牌的学生打印机。与其它品牌相比，佳能在学生打印机上的产品类型比较丰富，可以说个个都“身怀绝技”。在新学期伊始，佳能携新概念打印机TS308等系列学生打印机倾力助攻开学季。下面就来介绍一下几款产品的主要特点。

打不完的作业和培训资料?无线连接让打印高效省心

随着年级的提高，孩子们的课业负担越来越重，电子课件的数量也随之突飞猛进，令平时工作繁忙的家长倍感压力山大。如果再加上补习班、培训班需要准备的资料，就算有再好的心理承受力也难免会出现焦虑和烦躁。家长的压力总会无形的被转嫁到孩子身上，那又何谈快乐教育呢?

佳能学生打印机从家长们的顾虑出发，新增多种便利连接方式。除了匹配家中的电脑，打印机与智能手机或平板设备都能无缝对接，成为家庭Wi-Fi网络内的输出终端，无需连线，顷刻间就能完成资料的打印和复印。微信群里的讲义课件，只需一个操作就能快速呈现于孩子面前，还支持自动双面打印功能，效率更高，省时又省心。

复印学霸笔记?分分钟搞定

与共享资料相比，凝聚学霸独家智慧的手写笔记有时更具参考价值。但规格不一的载体并不便于直接复印，此时不妨交给佳能TS308一展拳脚。

利用佳能移动打印APP，家长们可以把笔记内容用手机一一拍下，程序会自动进行梯形修正，使拍摄的笔记易于整理查看，再借助无线打印功能完成复印，一本比原作更好用的翻版笔记就新鲜出炉啦。

玩转照片打印?记录孩子成长全靠它

孩子总是在不经意间长大，而忙于工作的家长们往往悔于没有及时保留下珍贵的影像。佳能学生打印机都是照片打印的高手，不仅支持照片打印，还能在APP中对照片进行创意编辑，随时收藏抓拍影像。通过平板设备或电脑轻松编辑并打印照片，更贴心更有趣的照片编辑功能，配合多种精美照片模板，轻松打印高品质趣味照片。

经济实用高品质低消耗成家庭首选

一直以来，佳能打印机在家用和商用领域都具有突出竞争力，深受广大用户的喜爱与信赖。佳能学生打印机装备4色FINE一体式墨盒，能够打印出清晰锐利的文字，打印速度也满足日常大批量打印的需求。对于学生打印机来说，400页黑白或180页彩色文档的打印能力有效节约了成本，解除家长们的后顾之忧。TS308等机型自带的无线功能，与智能手机配合可完成打印复印扫描功能，无论是照片打印，还是文档打印，使得打印更自由，价格更实惠。

开学季来临，为家里添置一台佳能打印机，是解决作业打印问题的明智之举。为迎接新学期，佳能还与国内著名在线教育APP合作开展专场公开课活动。2018年3月7日登录作业帮APP进行课程报名，2018年3月10日，3月11日晚8点，准时开课!课程中不仅可以和人气讲师互动还能获得专享代金券，同时更有机会直接赢得佳能TS308新概念打印机。

这个春天，做好与孩子一起迎接新挑战的准备，不仅把快乐真的带给孩子，同时也为自己减少一些焦虑和困扰吧!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209957-1.html

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