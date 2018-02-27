还是钱没到位 高通：若博通出价1600亿美元就卖身

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，据金融时报报道，面对竞争对手博通（Broadcom）的收购要约，芯片巨头高通（Qualcomm）已改变其立场。该公司表示，如果博通将收购价提高至1600亿美元就可将自己卖掉，其中包括250亿美元的假定债务（assumed debt）。

博通最初于2017年11月份提议，以1300亿美元的价格收购高通，但被高通董事会一致否决。高通拒绝博通最初收购要约的原因有二：第一，高通称博通低估了该公司价值；第二，这起收购存在“明显的监管不确定性”。

对于“严重低估”的拒绝理由，表明高通可能会接受更高的报价，而今天的消息似乎证实了这一点。高通重申，博通的出价不够高，并要求将其将每股收购价提高到90美元以上。

在过去几个月里，这两家公司始终在围绕这一交易进行谈判，高通一直拒绝博通的报价。直到上周，在高通宣布其已达成收购NXP Semiconductors公司的协议后，博通将出价降至每股79美元。

如果能达成协议，高通和博通的合并将是史上最大的科技并购交易，并将使新公司成为仅次于英特尔和三星的全球第三大芯片制造商。这个消息是在高通年度股东大会召开前几天发布的，此次会议还包括董事会成员的选举。（小小）

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