马云全款买饿了么，是因为看王兴不爽吗？

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文|张潇潇 廷廷

2月26日，阿里全资收购饿了么，这个原定当日官宣的消息，最终在饿了么董事会结束后，以传闻的形式被媒体爆了出来。这个“传闻”的其他细节还包括：双方已签排他协议，3个月内阿里按95亿美元估值现金收购饿了么全部股份。

尽管阿里和饿了么公关都表示对此事不予置评，但多方核实后，可以确定，阿里收购饿了么是确有其事。但“95亿美元的高估值”和“现金收购全部股份”，则可能是阿里又一场买买买中，有待商榷的细节。毕竟，95亿美元的数字意味着，上轮融资完成后估值50到60亿美元的饿了么，仅仅半年时间估值就上涨了近一半，差点进入百亿美元俱乐部。半年前的百度外卖加糯米也不到10亿美元，而目前进入百亿级别的尚未上市的独角兽就几家：蚂蚁金服、美团点评、滴滴和头条。

消息一出，各种猜测随之而来。据36氪报道，有知情人士称阿里收购饿了么后，创始人有可能在过渡期后出局。该报道还表示，饿了么CEO张旭豪曾和阿里签过对赌协议，饿了么被要求在2018年3月底之前实现盈利，收购或是对赌失败的结果。但今日张旭豪回应称这是谣言。

创始人张旭豪是否出局且按下不表，考虑到饿了么刚刚合并百度外卖半年，且与美团外卖的战况尚不明朗，在此情况下张旭豪签订让公司短期内盈利的对赌协议可能性几乎为零。

为何签下卖身契

如果不是对赌协议，那是什么原因，让从上海交大休学创业，骑着电动车亲自送外卖起家的张旭豪，放弃了独立运营的原则，签下了合同？

耐人寻味的是，尽管阿里早在两年前就投资了饿了么，并逐渐成为饿了么的最大股东，但直到今年1月接受创业邦采访时，张旭豪仍表示将独立运营饿了么，此前，关于饿了么独立上市时间表的猜测也不绝如缕。更有意思的是，早在2013年饿了么B轮融资时，张旭豪就拒绝过阿里的收购，之后，他也多次拒绝过与美团的合并。同是2013年，在美团外卖上线前，美团副总裁王慧文还特意去上海谈收购事宜，但却被张旭豪干脆地拒绝了。战争打响后的2015-2016年，张旭豪与美团CEO王兴见面数次，谈及两家合并的可能性，张旭豪的看法是，“如果是我们来主导这家公司，我们并不是很排斥的。但如果是对方主导，我们是比较排斥的。”

华兴资本的CEO包凡在谈到张旭豪的性格时曾说道，对张旭豪而言，独立几乎是必然的选择，跟价格无关，因为张旭豪总是会选择自己来掌控公司命运。张旭豪自己则说，“创业者活着就是战斗。”

无法拒绝的价格和无法做主的选择

一方面，阿里开出的95亿美元估值的价格，应该是让饿了么团队和其股东无法拒绝的。考虑到有消息称滴滴等机构也有意投资饿了么，而且饿了么+百度外卖未来完全有机会独立上市。再加上阿里巴巴对于新零售战略的重点布局，这个让人肉痛的高价，对于一贯土豪的阿里，也未必不可能。

另一方面，正是阿里的几度融资和对百度外卖合并的推动，成为了张旭豪决定谁作队友，谁作对手的节点。而在这场奠定外卖市场格局的合并之后，阿里系成为饿了么第一大股东。被阿里收购，可能是失去主控权的张旭豪，无法做主的选择。

2016年8月，阿里巴巴和蚂蚁金服一起向饿了么投资了12.5亿美元，其中，阿里巴巴投资了9亿美元。“饿了么”当时那轮融资完成后，阿里+蚂蚁成为“饿了么”最大股东，占股27.99%。彼时，美团和大众点评刚刚完成合并，在接下来的新一轮融资又彻底倒向腾讯。

2017年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服又进一步增持了饿了么，总投资金额为4亿美元。其中，阿里巴巴投资了2.88亿美元，剩下的1.12亿美元由蚂蚁金服出资。自此，阿里系对饿了么持股总占比达32.94%，阿里系取代饿了么管理团队，成了饿了么最大股东。

而部分增持的金额被用在了对百度外卖的收购上。2017年8月份，在百度外卖被饿了么收购以后，外卖市场的战局由“三国杀”演变为“双雄会”。对于All in AI的百度，百度外卖成了一枚弃子。而合并的幕后推手，正是阿里巴巴。为了完成收购，阿里向饿了么提供了10亿美元的融资。而阿里投重金给饿了么收购百度外卖，除了看到百度的资源之外，更希望饿了么能成为阿里在O2O业务上的重要出口。

阿里系重金注入，让这家曾经获得腾讯、京东等巨头投资的公司又换了一个巨头作为靠山。阿里的两轮重注给了32岁的交大毕业生张旭豪和38岁的清华毕业生王兴对决的底气。但几轮融资也让张旭豪的股份下降。合并百度外卖后，外界传言，张旭豪的持股份额可能已经降至2%，失去了掌控权。对此，张旭豪的说法是，“这不在于股份多少，投资人的话语权怎么样，还是看你自身有没有抓住时代的机遇，有没有创造了价值。”

显然，在这场资本博弈后，阿里投资人的话语权也影响了张旭豪的立场。

去年六月，王兴在《财经》的一篇访谈里谈到了美团的股东阿里时，表示“阿里去年之所以兜售我们的老股是为了干扰我们融资。如果你不看好这家公司，那干脆卖光好了，我们已经帮他们找好了买家。但他却不肯卖光，他一定要留一点，或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦。”

一周后，张旭豪在一次公开讲话中直接回怼王兴：

1.格局高的人不应该那样谈论自己的股东；

2.做企业不能忘本，没处理好与股东之间的关系是自身问题；

3.投资人的话语权怎么样，是看自身有没有抓住时代的机遇，有没有创造了价值；

4.重度垂直一定要围绕自己的核心竞争力，围绕核心竞争力延展出来的多元化――其实也不能叫多元化，还是重度垂直；

5.今天中国的互联网商业会形成两派，一派是美团跟乐视为代表的多元化的，另一派是垂直纵深的，做用户价值的，像滴滴、饿了么、携程。

“尽管阿里有强势的一面，但它实质是好的。你说它真是想控制这家公司?控制不控制，其实在于你做得好不好，你做得不好被收购这是宿命，能被收购那还算有你一个退出渠道，对于股东有交代，有些公司死了连退出都没有。”在讲话中，张旭豪说。而今，这句话更像是饿了么被收购的最合理解释。

“做得不好被收购的宿命”，也许正源于这半年与百度外卖整合的阵痛。

合并百度外卖时，尽管饿了么对外宣称，合并之后两个品牌独立运营，团队保持不变这样的句式，但明眼人都知道，合并永远都是“大鱼吃小鱼”、“快鱼吃慢鱼”的结局，只是这个ending早到还是晚到的时间问题，不出所料的是，饿了么和百度外卖的整合并不顺利，在外卖市场3进2的晋级赛中，弱势方百度外卖率先掉队。而在整合过程中同业竞争的部分，弱势方的百度外卖更是吃尽苦头，在不少二三线城市，百度外卖的代理商都被饿了么收编，百度外卖市场占有率逐步萎缩。百度外卖不少城市由独家代理商模式转为饿了么总部直营，不少独家代理商百万投资瞬间“打了水漂”。饿了么向签约商家推进了百度外卖和饿了么平台商户资源共享的方案，也让百度外卖各地代理商措手不及。不少代理商甚至在百度未来大会前拉起了横幅讨说法。

11月21日，饿了么和百度外卖合并后一个半月，张旭豪首次出席发布会，网易科技记者曾就此事咨询，而张旭豪表示，合并后将不再分百度外卖的代理商还是饿了么的代理商，全部都是母公司拉扎斯集团的代理商。最大的原则是公平公正。

“如果代理商做得好，直营就退出；如果代理商做得不好，直营团队可能会进入；如果两边都有代理商，则采取强强联合的方式，同时负责双品牌的运行。”

“很多代理商去跟百度投诉，说过去的投入很多。做生意都是一样的，所有的生意都可能有巨大的回报、有损失。拉扎斯已经和百度达成一致，只要在合情合理的范围内，我们会满足曾经跟着百度奋战的代理商的合法权利，但是任何不合情合理的，我们也不会在媒体的压力下妥协。”

但几个月过去，百度外卖代理商仍是这场合并中牺牲的一方。

除了代理商的纠纷，在饿了么合并百度外卖一个月后，百度外卖高层也经历变动。饿了么任命其商业分析副总裁魏海为百度外卖CEO，负责百度外卖业务及双品牌战略落地工作，原百度外卖CEO巩振兵担任百度外卖董事长，负责集团及百度外卖战略布局及关键业务梳理。随后，百度外卖CTO耿艳坤离职入职顺丰。但在张旭豪看来，“双方骨干基本都留下了。”

据艾媒咨询发布的《2017―2018年中国在线餐饮外卖市场研究报告》，饿了么收购百度外卖后，在2017年第四季度，市场用户份额占比达55.3%，领跑外卖市场。但就饿了么与百度外卖“双品牌”的发展战略实施状况看，两方合并并未达到1+1=2的效果，半年来，在外卖市场上与美团的白热化竞争，战局仍不乐观。这或许是阿里决定全资收购的原因之一。

饿了别叫妈，叫阿里爸爸

事实上，这场外卖大战早就是阿里和腾讯系的美团之间的战争了。而收购只是阿里进一步深入战场而已。“投资―控股―收购―并入阿里生态。”继优酷和UC后，这套收购方式再次被阿里用到了饿了么身上。

此外，今年初，线下生活服务平台口碑从蚂蚁金服旗下划归至阿里巴巴集团体系内，成为阿里新零售架构的一环，而这一业务调整似乎也是在为构建本地生活服务领域的新零售。

口碑主打到店，饿了么主打到家，此次收购如果成功，阿里就在本地生活服务领域形成了“饿了么（外卖）+口碑+盒马（生鲜）”三大平台协同的格局，覆盖“吃、喝”的全服务消费场景，使阿里的本地生活服务的新零售优势将进一步扩大。

过去两年，阿里全面发力新零售，布局从衣食住行到吃喝玩乐的新生活方式。

而能否及时准确的提供快速配送到门的体验也是其中重要的一环。2017年6月，天猫超市正对外提出“三公里理想生活圈”服务，盒马鲜生也提出“三公里内30分钟达”和24小时家庭救急服务，此外，今年1月，天猫又与菜鸟宣布联合物流伙伴和商家推出基于门店发货的“定时送”服务。这与饿了么此前一直宣扬的“30分钟生活圈”理念想契合。

因此，除了外卖平台的价值，饿了么在最后一公里的强大配送能力也是阿里看中的，而蜂鸟+安鲜达+菜鸟的物流配送体系，也将为阿里系其他新零售产业服务。

马云王兴战火升级

阿里和美团的战争早在两年前就打响了。除了在国内的外卖市场厮杀，美团和阿里也把外卖的战火烧到了东南亚地区。今年2月1日，蚂蚁金服2亿美元投资印度外卖平台Zomato。仅一周后，美团点评便参投印度O2O外卖平台Swiggy。

业内人士分析指出，如果阿里全资收购饿了么，那么不仅在外卖市场美团和阿里直接对峙，战火也将会蔓延至整个本地生活市场。

在收购饿了么之后，在布局整个本地生活市场上，阿里动作频频，形成了饿了么+口碑+盒马鲜生+淘票票+飞猪的格局，与此同时，美团系的美团外卖+美团点评+掌鱼生鲜+猫眼电影（已经微影合并）+美团旅行的布局也不甘示弱。因此，在阿里和美团点评各有布局的在本地生活领域，未来新一轮恶战在所难免。

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