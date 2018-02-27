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光伏业二次扩张背后的尴尬

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 19:04

近年来，各光伏企业都在进行产能竞赛，但近年来光伏产能过剩的预警层出不穷。然而光伏企业在产能过剩背景下，企业依然在加快产能扩张。在这样的背景下，光伏行业

光伏企业东方日升在去年底投资80亿元扩建基地后，近日又投入20亿元建设新基地。近年来，各光伏企业都在进行产能竞赛，但近年来光伏产能过剩的预警层出不穷。然而光伏企业在产能过剩背景下，企业依然在加快产能扩张。在这样的背景下，光伏行业未来的发展机遇与挑战并存。

频扩产能

光伏市场持续景气，让东方日升开始激进扩张。继去年底宣布80亿元扩产计划后，新一轮20亿元协议已经签订。东方日升近日发布公告称，公司作为乙方与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会于2月21日签署《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》，项目计划总投资为20亿元，用地约350亩，项目分二期建设，建设期预计两年。这是东方日升在3个月内，继江苏金坛投资80亿元建设5GW光伏电池和5GW光伏组件基地后的第二个大规模扩产项目。

2017年12月，该公司宣布与江苏省常州市金坛区人民政府签订协议，拟投资80亿元在江苏金坛建设5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品制造基地。东方日升方面表示，该基地已经快速提上建设日程，5GW双面高效PERC单多晶光伏电池及组件制造工厂正在筹备，预计很快将在常州市金坛直溪镇工业园区正式开建。若本框架协议后续顺利实施，将进一步提升公司光伏电池组件及相关产品产能，提升公司光伏电池组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制、国际品牌形象等核心竞争力，扩大公司光伏产品在全球市场的份额，对公司的业绩具有一定的积极影响。

2017年，东方日升组件出货量名次大幅提升，据预测，2017年东方日升在国内组件出货量有望排名第六。截至2016年，东方日升的电池片产能为1．5GW、组件产能为3．1GW。然而仅仅一年时间又增长数倍， 规模已经达到上百亿元投入，未来东方日升的光伏组件产能将快速飙升至13．1GW，将成为我国一线组件企业中的领先者。东方日升全球市场总监庄英宏表示，本次产能扩张，或许会带来新一轮的行业整合，但整合的也主要是高本低效的产能或者企业。

近年来，全球光伏市场持续增长，国家政策持续利好，中国的光伏市场持续高速成长，高于业内预期。国内新增装机量和累计装机量持续占领全球高地。数据显示，2017年，我国电池片产量为68GW，同比增长33．3％；组件产量为76GW，同比增长43．3％。产业链各环节生产规模全球占比均超过50％，继续保持全球首位。同时，光伏产业链正不断完善，光伏市场也在不断规范，各大企业均在视机会提升技术并扩大产能，以期分得更大的市场份额。

过剩预警

事实上，在国内光伏企业扩张的同时，行业内预警产能过剩的声音早已出现。数据显示，2009－2011年，在全球光伏市场，特别是欧洲光伏市场的拉动下，我国光伏产能进一步快速扩张，但由于市场增速维持在70％以上，产业供需失衡矛盾尚未凸显。进入2012年，全球光伏新增市场增长率仅为6％，全球多晶硅产能超过40万吨，而实际产量和需求量仅为23．6万吨和23万吨，远低于产能水平。

受其影响，2012年我国90％的多晶硅企业被迫停产。2011年，我国光伏企业262家，2012年已经降至112家。即便如此，2012年我国建成的光伏组件产能达到45GW，与2009年相比增幅高达700％。在市场突然放缓的情况下，产能过剩问题集中爆发，产品价格大幅下滑，产能利用率严重不足，企业生产经营困难。

今年2月，通威股份高管在接受机构调研时表示，2月初，多晶硅电池片价格已经企稳回升，1月初1．7元／W跌至1．3元／W后已经回升至1．35元／W。单晶电池片价格下降不多，1月至今从1．7元／W左右下降至1．6元／W左右。“很多电池片厂商已经开始亏损生产，比如台湾厂商，已经开始亏现金流生产状态。”

同时，隆基股份在一份公告中警示称，随着光伏行业的快速发展，部分原本面临市场淘汰的中小企业开始恢复生产，从而导致过剩产能淘汰不到位；另一方面，行业内骨干企业凭借规模优势也纷纷扩大产能，落后产能恢复和新增产能将加剧行业内的无序竞争，光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险。庄英宏表示，光伏产业产能过剩根源上还是与技术创新和产业政策问题有关。创新能力不足是产能过剩的核心问题。由于光伏技术的进步比较缓和，不能有效对原有产能形成替代从而淘汰旧产能。

业内人士认为，我国光伏产能增长过快，受内外两部分影响较大。首先，光伏产业投入大、用工多，既能创造GDP，又能带动就业。许多地方政府纷纷将光伏作为重点产业来发展。另外，光伏制造业存在典型的规模经济效应，只有不断扩大规模才能有效降低成本。同时，企业本身有进一步扩大产能和市场占有率从而挤压竞争对手的意愿，这也会导致产能过剩。

困局与机遇

我国将生产能力超出市场需求25％的行业界定为产能过剩行业。数据显示，光伏行业2015年的产能利用率只有60％左右。市场经济条件下，适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用，然而现阶段我国部分行业的产能过剩已经超出正常的市场承受范围，将对经济增长和平稳运行造成严重影响。

在十年前出现的首轮产能竞赛中，得到地方政府支持的光伏企业争相激进扩张，导致行业产能严重过剩，江西赛维、无锡尚德负债数百亿元之后轰然倒下。而如今面对行业持续高涨，当前通威、协鑫、中环、隆基等巨头都在加速扩充产能。比如通威，去年宣布了超300亿元的投资计划。今年1月，隆基公布了三年扩张计划，在2017年底硅片产能15GW的基础上，2018年底力争单晶硅片产能达到28GW，2020年底达到45GW。

对于在产能过剩预警下的光伏产业，庄英宏称，目前光伏行业所面临的困局，主要是海外光伏市场源源不断的双反政策，如美国、印度等。这使得国内光伏企业在海外的这些市场上难以大施拳脚。但是，困局同样也是机遇，海外新兴市场以及“一带一路”沿线城市逐步进入国内光伏企业的视线，“走出去”战略有了新的发展。除此之外，光伏行业产能过剩、产品价格下降也是现在的一大问题，也是因为这种情况，企业开始拓展新技术产能、研发低本高效产品，力争光伏早日平价上网。

此外，业内人士表示，由于当前光伏市场仍处于发展初期，未来相当长一段时间内仍将保持增长势头，因此当前的产能过剩并不代表未来也会过剩。同时，我国光伏产业在全球市场中具有较强的竞争优势，已占据全球70％以上的市场，因此我国光伏产能对应的是全球市场，从每年全球市场的装机量与我国光伏产能对比来看，光伏产能过剩问题并不明显。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209961-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:扩张光伏后的二次尴尬

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