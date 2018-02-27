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鲅鱼圈局严把进口铁矿品质、环保、重量“三道关”

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 19:05

运用大数据分析，先后3次按季度整理进口铁矿环保元素监测数据，督促辖区企业增强环保意识，已有部分企业在合同中增加环保条款。三是加强“口岸天平行动”，严把

从辽宁出入境检验检疫局官网获悉，鲅鱼圈局一是加强风险信息应用，严把铁矿“品质关”。将质量问题频发的印度、南非等国铁矿列为高风险货物，加强检验监管力度。2017年共检出品质不合格铁矿162批次，不合格率达32．8％。二是加强环保元素监测，严把铁矿“环保关”。

运用大数据分析，先后3次按季度整理进口铁矿环保元素监测数据，督促辖区企业增强环保意识，已有部分企业在合同中增加环保条款。三是加强“口岸天平行动”，严把铁矿“重量关”。对进口铁矿按照国别、装货港、承运船舶、装港鉴定机构等风险因子，实施风险分类评估，制定防控措施。2017年鲅鱼圈口岸进口铁矿494批次、重量3525．4万吨、货值23．3亿美元，批次和重量同比分别增长20．8％、17．7％。全年共检出铁矿短重46批次，短重重量2．06万吨，货值107．56万美元，帮助企业索赔88．37万美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209962-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:环保进口品质铁矿鲅鱼圈

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