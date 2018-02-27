第四次工业革命来了 我们该如何迎接这场革命？

今天，第四次工业革命正在改变经济、就业乃至社会本身。在工业4.0的广泛标题下，许多物理和数字技术通过分析、人工智能、认知技术和物联网(IoT)相结合，创造出既

随着蒸汽机和动力织机的发明，世界工业化开始于18世纪后期，从根本上改变了制造商品的方式。一个世纪后，电力和装配生产线实现了大规模生产。在20世纪70年代，随着计算机驱动自动化的发展使我们能够对机器和网络进行编程，第三次工业革命开始了。

今天，第四次工业革命正在改变经济、就业乃至社会本身。在工业4.0的广泛标题下，许多物理和数字技术通过分析、人工智能、认知技术和物联网（IoT）相结合，创造出既互联又能做出更明智决策的数字企业。数字企业可以交流、分析和使用数据来推动物理世界中的智能行为。简而言之，这场革命不仅在组织内嵌入了智能互联技术，而且嵌入了我们的日常生活。

那么组织和领导者如何准备迎接这场革命呢？

咨询公司德勤调查了19个国家的1600名C级管理人员，探讨了一个核心问题：企业和政府机构的领导者如何利用工业4。0的全部潜力更广泛地为其客户、员工、组织，社区和社会带来好处？以下是德勤报告《第四次工业革命来了，你准备好了吗？》的主要研究结果。

只有14%的受访者高度相信他们的组织已经准备好充分利用与工业4。0相关的变化；

接受调查的四分之一的CXO非常有信心他们拥有合适的员工组合和技能，尽管有84%的人表示他们正在尽其所能为工业4。0创造劳动力；

绝大多数CXO（87%）认为工业4。0将带来更多的平等和稳定，四分之三的人认为，在塑造未来上，商业将比政府和其他实体影响更大；

然而，只有不到四分之一的受访者认为，他们自己的组织对教育、可持续发展和社会流动等关键因素具有很大的影响力。

德勤的研究发现，虽然CXO将新业务或交付模式视为其组织面临的最大威胁，但他们主要使用工业4。0技术作为使现有业务更高效且更具成本效益的工具。这为创新商业模式留下了巨大的机会，不仅可能为直接和间接的利益相关者带来价值，而且更好地保护他们免受破坏。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209963-1.html

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