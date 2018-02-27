SmartX与Rancher Labs联合打造用于容器的超融合基础架构平台

SmartX和Rancher Labs将联手，将超融合技术与容器技术相结合，由 Docker、KVM、操作系统和持久化存储服务组成一个完整的、可用于容器的超融合基础架构平台

24日，国内超融合领导厂商SmartX（北京志凌海纳科技有限公司）宣布来自硅谷的容器管理平台提供商Rancher Labs正式加入“SmartX 生态合作伙伴计划/SmartX Ecosystem Partnership Program（SEPP）”。这是继Commvault、Mellanox之后，SEPP迎来容器领域的重磅级合作伙伴，SmartX将与Rancher Labs共同打造用于容器的超融合基础架构平台。

SmartX拥有自主研发核心技术，包含大规模分布式存储ZBS、基于KVM的计算虚拟化Elf Compute和大规模集群管理功能Fisheye，并以标准iSCSI方式支持Docker和Kubernetes，为用户提供高可靠、高性能、易扩展、易维护的IT基础架构支持。Rancher Labs公司的旗舰产品Rancher是一个开源的全栈化企业级容器管理平台，用户在可视化界面上以点选的方式即可一键完成所有基础设施（网络、存储、负载均衡等）的对接与部署，确保容器在任何基础架构上（公私有云、虚拟机、物理机等）无缝运行，并可创造性地纳管来自不同基础架构的Kubernetes集群，为企业在生产环境落地Docker与Kubernetes、构建新一代CaaS提供更佳便捷的途径。

SmartX和Rancher Labs将联手，将超融合技术与容器技术相结合，由Docker、KVM、操作系统和持久化存储服务组成一个完整的、可用于容器的超融合基础架构平台，基于最新的高性能硬件架构，充分发挥容器先天的高资源利用率、高部署速度的优势，降低企业用户的运营工作复杂度及成本，提供一个高效、轻量、灵活的基于容器的超融合解决方案。

Rancher Labs是来自硅谷的容器管理平台提供商，由硅谷云计算泰斗、CloudStack之父梁胜创建。Rancher Labs致力于打造创新的开源软件，帮助企业利用容器技术加快软件开发周期，改善IT操作流程。 Rancher作为世界范围内唯一完全开源的容器管理平台，在全球已有8,000万次下载和超过15,000个生产环境部署，且在全球范围内已经拥有包含迪斯尼、IBM、乐高、美国农业部、SONY、中国平安、海航集团在内数百家大中型政府及企业客户。

SmartX是领先的超融合产品与解决方案供应商，通过先进的软件定义数据中心理念与互联网技术架构，为企业在通用x86硬件平台上构建IT基础架构。SmartX已在中国拥有超过2,000节点的最大超融合部署，并在金融、制造业等关键领域积累了包括泰康人寿、国泰君安证券、海尔集团、京东方等多家头部客户及大量实践案例。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209964-1.html

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