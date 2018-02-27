五大因素支撑 西安工业稳中向好

去年以来，西安工业经济不断向好，是什么支撑着工业经济的发展？省统计局分析，除了国内外市场需求回暖等大环境影响外，西安促投资稳增长的措施，以及不断优化的营商环境，都有着极其重要的作用。

产销衔接较好。2017年，随着国内外市场需求回暖，全市规模以上工业产品销售顺畅，企业资金流转效率和频次增强。

工业外向度提高。2017年，全市规模以上工业实现出口交货值604．30亿元，占销售产值的17．6％，占比较去年提高0．2个百分点；同比增长17．6％，增速高于销售产值增速13．5个百分点，对销售产值增长贡献率为42．0％。对外依存度提高，进一步深化了全市工业对外开放水平，增加全市工业经济抵御风险、接触和向国际前沿迈进的水平，拓展国际视野，寻找到差距，为更好走向国际奠定基石。

制造业采购经理指数较高。2017年各月，中国制造业采购经理指数（PMI）均在51．2％以上，9月份达到2017年最高点52．4％，制造业保持稳步增长的发展态势。制造业作为西安的绝对主要产业，2017年制造业增加值占规模以上工业的91．0％，比2016年提高1．7个百分点，在全国有利的发展环境下迎来了较好的发展机遇。

促投资稳增长政策发力。为加大工业投资力度，促进工业经济平稳较快增长，市政府下发了《关于推动2017年下半年工业促投资稳增长的实施意见》。政策从优化企业发展环境、解决企业融资难问题、加快优质工业产品推广应用、帮助企业开拓市场、激励企业加大投资、鼓励企业稳定增长等十个方面共同促进全市工业经济发展。

全市营商环境继续优化。西安从“三大革命”入手，着力改善和提升西安发展硬环境、软环境，按照招商、扶商、安商的要求，营造良好的干事创业、投资兴业的氛围，成为国内外投资热土。市委市政府坚持工业强市理念，从分析工业短板着手，狠抓工业项目、工业投资和技改投入、企业培育、重点企业、中小企业发展基金建立等，落实民营经济补短板和倍增计划，逐步扭转工业发展不利局面，取得较好的发展成效。（西安晚报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209965-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm