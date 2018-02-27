Moxa USB转串口转换器和USB集线器

USB转串口转换器和USB集线器作为工业现场的小型设备，常常被忽略。事实上，选择好的USB转串口转换器和USB集线器不仅可以让您的网络运行更加可靠，附加功能还能给
生活的品质源于对细节的追求，正所谓细节处见真章。这样的理念不仅适用于我们的个人生活，也适用于工业现场！
USB 转串口转换器和 USB 集线器作为工业现场的小型设备，常常被忽略。事实上，选择好的USB 转串口转换器和 USB 集线器不仅可以让您的网络运行更加可靠，附加功能还能给您带来意想不到的惊喜！
对您现在的USB 转串口转换器和 USB 集线器不满意？本文特意整理了Moxa USB 转串口转换器和 USB 集线器系列产品。
Moxa USB 转串口转换器和 USB 集线器特点
1。强固型工业设计
好的USB 转串口转换器和 USB 集线器质量必须过关，我们的设备统一采用强固型工业设计，支持隔离保护、浪涌及 ESD 防护，确保稳定可靠运行。
2。灵活支持新旧操作系统
换了新设备，转换器和集线器没法用了？
不必担心，我们的设备支持各种新旧操作系统（包括 Windows 10 和 Linux）驱动，带来最大程度互操作性和灵活度。
3。便于安装和维护
封装高速 USB 2。0，即插即用，且配备显示 USB 及传输状态的 LED 指示灯，便于安装和维护。
Moxa USB 转串口转换器产品
入门级
入门级 USB 转串口转换器可选型号
● UPort 2210/2410
2 口 和 4 口 RS-232 USB 转串口转换器
工业级
工业级 USB 转串口转换器可选型号
● UPort 1110
1 口 RS-232、RS-422/485 和 RS-232/422/485 USB 转串口转换器
● UPort 1250/1250I
2 口 RS-232/422/485 USB 转串口转换器，可选 2 kV 隔离保护
● UPort 1400
4 口 RS-232 和 RS-232/422/485 USB 转串口转换器，可选 2 kV 隔离保护
● UPort 1600-8
8 口 RS-232 和 RS-232/422/485 USB 转串口转换器
● UPort 1600-16
16 口 RS-232 和 RS-232/422/485 USB 转串口转换器
Moxa USB 集线器产品
入门级
入门级 USB 集线器可选型号
● UPort 204/207
4 口和 7 口入门级 USB 集线器
工业级
工业级 USB 集线器可选型号
● UPort 404/407
4 口 和 7 口工业级 USB 集线器
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209966-1.html
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