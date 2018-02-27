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为什么飞机上禁用手机将近30年之后，现在又解禁了？

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-27 21:06

为什么飞机上禁用手机将近30年之后，现在又解禁了？,手机 飞机 联邦 航空局 机长

有网友在微博提问“既然飞机可以玩手机，那么为什么之前不可以？”，以下为微博主“破破的桥”的回答：

我重新描述一下问题。题主想问的是，为什么在飞机上禁用手机将近30年之后，现在又解禁了？如果手机本身就没危害，搞清楚何须30年呢？这么问就比较明晰了。

因为手机是否危害飞机，已经不是一个事实问题，而是一套意识形态了。这就是为什么要改一个规定这么难。

这个规定的来源是这样的，大概在1991年的时候，美国联邦航空局，接到了几个飞行员的报告，说用800MHz手机可能影响了飞机与地面基站的交流系统。所以航空管理局就发布了一条没有终止期限的临时禁令，坐飞机时禁止使用手机。

当然，作为搞通讯的或者造飞机的公司。那是非常的崩溃：你们飞行员完全是在瞎报，或者瞎联系。稍微懂点原理就应该知道，手机通信那点功率完全没法影响航电系统。谁有本事影响，做个实验重现给我们看看啊。

很遗憾，美国联邦航空局是官方，是管理机构，它不需要证明这个。相反你造飞机的要证明没有影响。于是，以波音为首的飞机公司就开始拼命的研究和发论文。然而当没有影响的论文发表的时候，已经是几年以后了。情况已经变化了。

在这几年里，为了普及这条禁令，航空局不断的对机长和乘务员进行手机有害飞机的培训，乘务员又反复地向乘客进行宣传。久而久之，这条禁令的来源和起因，大家已经不管了。而是接纳它成为一种内在的思维禁区，也就是说，通过长期的灌输，它变成了一套大家坚信不移的意识形态，是不能触碰的。机长和乘客们围绕这套意识形态，不停地发明新的故事，来证实它，强化它。机长们之间流传一些故事，比如因为一个顾客打手机，某个飞机的起落架没有放下来。或者因为一个顾客打手机，干扰了塔台，导致飞机遇险。但这些故事是一种都市传说，没有时间，没有地点，没有飞机型号，没有人名。是在口口相传中编造出来的。还有些人，则以禁令本身，作为支持禁令的论据。航空局都禁止了，肯定有靠谱原因嘛，不管你支不支持，既然是法律，你遵守就行了，对不对？更加糟糕的是有机长自己操作失误导致的小事故，为了推卸责任他会把锅扣给飞机上开着手机的乘客。

尽管整整20多年，没有任何一篇论文，或者任何一次真实事故，确切证实手机对飞机有任何影响。但是这些故事开始堆积起来，在飞行系统的舆论中，它的证据变得越来越充分。这是种有意思的经典现象，就是一旦某个观念变成意识形态，它就会不停的编造出各种论据强化自己，使得你要改变它难上加难。尽管哪怕你什么都不知道，你也应该明白，现在的手机，和20年前的手机，早就不是同一个东西了。即便退一万步说，之前的那个说法是真的，那现在的手机到底会不会影响航空通讯，也需要重新测试才能确定。

直到2013年，在航空公司和飞机制造商的努力运作下，美国联邦管理局终于撤销了飞机上不能使用手机的临时禁令。四年以后中国也跟进了。情况终于回到了事实和智力的正常轨道上来。希望这个例子能够让大家更多的了解意识形态。以及改变思潮的困难程度。

其实，这样的例子，可远远不止在飞机上禁手机呢。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209967-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机机长飞机联邦航空局

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