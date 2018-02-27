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2018MWC：智能手机“让位于”技术，主角回归5G

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-27 21:07

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2018MWC：智能手机“让位于”技术，主角回归5G

崔玉贤/文

当国内“区块链”火到科技大佬都展开了口水战时，远在西班牙巴塞罗那却正在上演着一场回归技术的“5G热”。2018年MWC无论是展台还是去展台的路上，无论是媒体还是企业，甚至连西班牙中餐馆的服务员都在谈论着“5G”。

虽然早在三四年前的MWC，5G就成为主题，但每年都会被手机厂商的新品抢尽风头，然而，今年5G成为热门话题，而且都在传递着一个信号：5G要提前到来了。

智能手机成为老生常谈

都说每年MWC是智能手机趋势的风向标，手机厂商也更愿意把年度重磅新品放在这个展会上发布。但2018年智能手机厂商似乎有些冷清，即使发布了年度旗舰机S9的三星，也因为与S8相比创新不大，而被吐槽。

智能终端一般都会选择展会前夕发布，今年亦是如此。华为、三星、诺基亚以及中兴、TCL均在展会前发布了自己的新品。

华为2017年MWC发布了新品P10，但今年并未按照此节奏发布传闻中的P20，而是选择了3月27日巴黎见，发布了定位高端商务人士的MateBook X Pro。华为将手机的各种概念都应用到了这款笔记本上：全面屏的概念、LTPS高清屏幕、指纹解锁、触摸屏。余承东表示该笔记本为业界首款搭载采用全面屏理念设计笔记本，屏占比达到了91%。而且，首次引入手机行业的LTPS高清屏幕，在保证显示效果的同时拥有较低的功耗，在电源按钮上内置了指纹传感器。

但最为让大家讨论的是隐秘的摄像头：为了实现全面屏，保护隐私，华为的MateBook X Pro的相机藏在了按键下面，轻按即可弹出，可谓设计精巧。这也是展台上，媒体竞相拍摄的亮点。

三星被给予厚望的Galaxy S系列旗舰手机：S9以及S9+，仍是全视曲面屏，其屏幕外观设计与S8几乎一致，只是后置指纹从横排改为了竖排。因此，被吐槽缺乏亮点，没有创新。不过，会后三星手机业务CEO高东真表示“折叠版Galaxy X”已经正在研发。“我们有十足的信心，当我们推出一个新类别时（折叠版本），会提供给消费者最棒的用户体验。”

诺基亚则是赚足了情怀牌：复刻了诺基亚经典滑盖手机的设计，Nokia8110，被称为弧形“香蕉手机”。虽然诺基亚的这次发布除了情怀似乎也未有太多亮点，但HMD仍向外界释放了公司积极的信号：2017年公司智能手机和功能机总销量达到7000万部，而且只卖了两个季度。

京东3C事业部的陈婷还特意为诺基亚站台，认为诺基亚是王者归来，给予了诺基亚包括战略级独家和首发等优惠的商务政策。HMD CEO也是对媒体表示，2018年是关键的一年，将决定HMD是否能深入不同的地区打造品牌影响力。

相比被吐槽无新意的S9，vivo的APEX全面屏概念手机反而赚足了人们的眼球。vivo AEPX全面屏概念手机，屏占比高达98%以上，是迄今为止，行业内屏占比最大的全面屏手机。受限于面板走线、天线净空、听筒以及前置摄像头，目前的智能手机无法将手机正面全部变为屏幕。

此外，vivo的APEX全面屏概念手机首次将升降式摄像头设计由概念变为现实，解决了前置摄像头的成像效果与手机屏占比难以兼得的问题。除此之外还实现了半屏指纹解锁，全屏发声。“全是黑科技。”某分析师表示。

主题回归5G 部署提前一年到来

风光了一天的智能手机厂商，在展会真正到来之时，却被5G占领了风头。走在展馆里，每家厂商展台上最醒目的标识就是“5G”，旁边的人张口闭口也是“5G”。往年都是智能手机厂商的展台前人头攒动，而此次却都是5G。

其实，早在3年前MWC就开始讨论5G。但当时5G只是个概念，没有标准，没有落地场景。每年都会参展的英特尔Asha Keddy向记者表示，今年大家谈论5G与往年相比，最大的不同是今年谈论的5G在全球统一一个标准下展开的，对于大规模部署来说，这一点非常关键。

相比去年厂商干巴巴的讲5G，今年厂商有了更多5G案例和5G产品。英特尔介绍了全球首个大规模5G网络：2018年平昌冬奥会。英特尔5G 团队在10个不同地点部署了超过19个活跃的5G链路，实现了超过3800TB的容量。英特尔的5G技术能够支持大量新的功能，包括多角度图像捕捉、分时和全视角应用、视频直播、虚拟现实和遥测等。

而且，英特尔承诺将在韩国的成功延续至2020年东京奥运会，将5G技术对于体育、娱乐的变革。

华为则更是在5G方面由于抢先发布了首款3GPP标准的5G商用芯片和终端而备受瞩目。众所周知，5G网络和终端是5G商用的两个基础条件。在网络侧，华为、中兴、爱立信等等厂商已经推出了众多产品。但在终端侧，芯片又是重中之重，是5G产业发展和成熟的关键环节。

华为此次发布的Balong 5G01是首款商用的、基于3GPP标准的5G芯片。不仅如此，华为还推出了基于该芯片的首款5G商用终端：华为5G CPE。华为5G低频CPE重3kg，体积为2L，可在室内随意摆放，其实测峰值下行速率可达2Gbps，是100M光纤峰值速率的20倍，不到1秒即可下载一集网络剧。

华为认为，5G芯片和终端的推出不仅意味着率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈，同时意味着华为成为首个具备5G芯片-终端-网络能力。据透露，2019年华为还将推出5G手机。

这一似乎都比预想的2020年5G大规模商用要来得更早些。

诺基亚首席执行官拉吉夫・苏里认为5G网络在美国，韩国，日本和中国等主要市场的大规模部署将比一年前的行业预期更快。

一年前运营商还在迟疑是否要升级到5G网络，但2018年MWC上运营商们的展台也已经到处充斥着5G。中国移动更是积极的表示将在2018年建设世界规模最大的5G试验网。并正式公布了2018年5G规模实验计划――将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站；还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

5G的步伐在加快，很快消费者就可以享受到1秒可下载2G电影。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209968-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:MWC手机华为智能手机诺基亚

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