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全家、7-11、罗森三大国际便利店入驻京东到家

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-27 23:00

全家、7-11、罗森三大国际便利店入驻京东到家,罗森 京东 京东到家

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，京东到家近日对外透露称，已与全家便利店达成合作，后者在北京、上海、深圳、成都等城市的212家核心地段门店已经入驻其平台。在此之前，7-11、罗森等国际便利店的近1000家核心地段门店已经入驻。

京东到家方面称，整个平台目前入驻的便利店总数接近4000家，此外，今年1月京东到家上所有便利店业态的销售额（GMV）超过了去年同期的3倍。

据某京东到家相关负责人预计，今年年内共会有500多家全家便利店以及3000多家7-11和罗森便利店入驻京东到家。

全家便利店相关业务负责人表示，全家一直保持着超过2500款商品面向消费者提供便利生活，每年对70%的商品进行更新，这就对线上平台的对接有了很高的要求。在线上平台的合作，可以使双方的系统深度打通，并共同分析商品销售数据，然后得出“哪些商品在哪个时段、哪些区域比较受欢迎”的反馈，最后再进行商品调整，确保线上商品组合总是能符合消费者的需求。

据商务部在2017年第四季度发布的《中国便利店景气报告》显示，2017年第四季度便利店行业整体景气指数为71.28，环比第三季度上升2.03，便利店的开店数量及同店销售实现了双增长。（锡安）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209969-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:京东京东到家罗森

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