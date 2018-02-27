张旭豪回应与阿里对赌失败传闻：希望各位都冷静点

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，针对有媒体曝出的“饿了么创始人张旭豪与阿里巴巴对赌失败，将出让公司由阿里全面接管”的消息，饿了么创始人张旭豪在微信朋友圈分享了一个题为《饿了么澄清张旭豪与阿里对赌失败传闻：严重失实 深感震惊》的链接，并配文：希望各位亲朋好友都冷静点！对于出现相关传闻的现象，张旭豪表示“看来还是实力不够，需要继续努力！”

据悉，2月26日下午，据微信公众号“丁叔碎语”消息：阿里收购饿了么，已签排他，3个月内阿里将按95亿美元（每股0.6517）现金收购饿了么全部股份。此后，有媒体透漏，饿了么近期和阿里签过一份协议，饿了么被要求在2018年3月底前实现盈利。

昨日晚间，饿了么方面回应称，该消息为谣言，饿了么的独立发展一直受到阿里的大力支持。饿了么官方回应全文如下：关于某报发布“饿了么张旭豪与阿里对赌输了”严重失实报道的声明12月19日，某报记者通过其所在机构新媒体发布消息称，饿了么创始人兼CEO张旭豪与阿里对赌失败，后者将接管饿了么的财务、技术、人资等业务，等等。对于这一严重失实报道，我们深感震惊。首先，饿了么与阿里之间，从来不存在所谓“对赌”一说。其次，完全不存在阿里接管饿了么一说。饿了么从未与任何公司谈及收购之事，饿了么的独立发展一直得到阿里的大力支持。最后，饿了么运行良好，根本不存在报道中所谓的危机。对于该报及记者的失实报道，我们深感遗憾，并在该失实报道发布第一时间，与该报进行沟通。目前该报已删除原发报道。如有媒体或个人借此失实报道继续以讹传讹，我们保留通过法律手段维权的权利。

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