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三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

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科技传媒网 国际工业自动化网 2018-02-27 23:02

2018年2月2日，三菱电机公布2018财年前三个季度(2017年4月1日-2017年12月31日)财报，前三个季度净销售额与2017财年同期相比增长6%，达到31150亿日元，企业营收23

2018年2月2日，三菱电机公布2018财年前三个季度（2017年4月1日-2017年12月31日）财报，前三个季度净销售额与2017财年同期相比增长6%，达到31150亿日元，企业营收232409亿日元，同比增长32%，净收益1931亿日元，同比增长43%。

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

图1：三菱电机各业务单元营收情况

其中，工业自动化系统和电子元器件净销售额增长最为明显，分别为12%和10%。而在营业收入方面，除了家电业务有一定的降低，其他业务单元均呈现大幅增长，尤其是能源与电气系统，以及电子元器件，增幅分别达到了94%和135%。但是回顾过去几年的数据不难看出，这两个业务单元的快速增长只是一个连续下滑后的反弹。相比之下，工业自动化系统除了2017年表现欠佳，多年来和家电业务在净销售额和营收增长均较为稳定。

据分析，工业自动化系统前三季度的增长是是由于韩国OLED，中国电动汽车和智能手机基建费用的增加，以及日本机械设备出口的反弹，带来工厂自动化系统业务订单和销售额的增长。此外，中国的日本汽车生产商销售量增加，使得汽车装备业务的订单和销售额也实现同比增长。

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

图2：三菱电机2013-2018年（预期），各业务单元净销售额和营收情况

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

图3：三菱电机2013-2018年（预期）净销售额和营收情况

从2013年以来，三菱电机整体发展较为平稳，2017财年净销售额和营收双双下滑，主要是受美国经济扩充，日本、欧洲经济复苏及中国经济增速放缓的因素综合影响。

三菱电机公布2018财年Q3财报 净销售额增长6%

图4：三菱电机不同区域营收情况

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209971-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:财报三菱电机

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