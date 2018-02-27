我们该如何迎接第四次工业革命？

随着蒸汽机和动力织机的发明，世界工业化开始于18世纪后期，从根本上改变了制造商品的方式。一个世纪后，电力和装配生产线实现了大规模生产。

随着蒸汽机和动力织机的发明，世界工业化开始于18世纪后期，从根本上改变了制造商品的方式。一个世纪后，电力和装配生产线实现了大规模生产。在20世纪70年代，随着计算机驱动自动化的发展使我们能够对机器和网络进行编程，第三次工业革命开始了。

今天，第四次工业革命正在改变经济、就业乃至社会本身。在工业4.0的广泛标题下，许多物理和数字技术通过分析、人工智能、认知技术和物联网（IoT）相结合，创造出既互联又能做出更明智决策的数字企业。数字企业可以交流、分析和使用数据来推动物理世界中的智能行为。简而言之，这场革命不仅在组织内嵌入了智能互联技术，而且嵌入了我们的日常生活。

那么组织和领导者如何准备迎接这场革命呢？

咨询公司德勤调查了19个国家的1600名C级管理人员，探讨了一个核心问题：企业和政府机构的领导者如何利用工业4．0的全部潜力更广泛地为其客户、员工、组织，社区和社会带来好处？以下是德勤报告《第四次工业革命来了，你准备好了吗？》的主要研究结果。

只有14％的受访者高度相信他们的组织已经准备好充分利用与工业4．0相关的变化

接受调查的四分之一的CXO非常有信心他们拥有合适的员工组合和技能，尽管有84％的人表示他们正在尽其所能为工业4．0创造劳动力

绝大多数CXO（87％）认为工业4．0将带来更多的平等和稳定，四分之三的人认为，在塑造未来上，商业将比政府和其他实体影响更大

然而，只有不到四分之一的受访者认为，他们自己的组织对教育、可持续发展和社会流动等关键因素具有很大的影响力

德勤的研究发现，虽然CXO将新业务或交付模式视为其组织面临的最大威胁，但他们主要使用工业4．0技术作为使现有业务更高效且更具成本效益的工具。这为创新商业模式留下了巨大的机会，不仅可能为直接和间接的利益相关者带来价值，而且更好地保护他们免受破坏。

四大影响领域

高管如何驾驭这种变化？鉴于其在商业、生产、流动和通信等各个领域的数字和物理技术的整合，第四次工业革命代表了一个广泛而普遍的转变，如果企业要蓬勃发展，应该全面处理这一转变。在处理这么大的事情时，研究它如何影响特定的元素是有用的，德勤集中在四个方面：

社会

高管们看待技术似乎无所畏惧，作为能够在不同地域和社会群体之间提供更多教育，工作或融资渠道的大平衡器。而绝大多数高管认为企业（公众（74％）和私人（67％））对工业4．0将如何影响社会产生最大影响，而政府则处于第二位。然而，许多高管不认为他们自己的企业在诸如教育和员工学习、环境可持续性、社会和地域流动等问题上占有很大的比例。千禧一代认为跨国企业没有充分意识到自己有潜力缓解社会最大的挑战。如果商业真正在工业4．0的广泛社会影响中发挥主导作用，企业就应该拥抱变革性变革，在它可能为时已晚之前。

战略

即使领导者认识到工业4．0预期的变化，许多人仍然关注传统的近期业务运营，而不是长期的机会为其直接和间接的利益相关者创造价值。德勤发现，有57％的CXO受访者将开发业务产品作为首要问题，生产力提高至56％。虽然这些问题与工业4．0的某些要素很好地吻合，但它们仍然是传统目标，在涉及到从持续学习到挖掘新的人才来源，到达服务不足的市场，提供预测工具以帮助改进流程降低风险、连接供应链、实现更灵活的系统等等。

人才

许多高管似乎并没有感受到应对未来劳动力挑战的紧迫性，尽管只有四分之一的高管确信他们拥有合适的员工组成和未来所需的技能。德勤的发现可以解释这一点，即绝大多数高管认为他们正在尽其所能，他们可以依靠现有的教育系统，而且他们现有的员工可以接受再培训。简而言之，他们虽然担心，但也不认为根本的改变是必要的，最终让他们到达需要的地方。尽管历史上技术创造的就业机会比破坏的要多，但这些新创造的就业机会应该得到有效的劳动力发展的鼓励。

技术

第四次工业革命带来了整合数字和物理技术的承诺，这些技术提高了组织的运作、生产率、增长和创新。但是，我们没有使用数字技术去做他们以前做过的事情，只是更快、更好，我们发现真正的行业4．0企业使用它们来创建新的商业模式。扩展他们对工业4．0技术使用的企业，包括供应商、客户、工人、合作伙伴和其他生态系统中的其他人，可以发现更多的变革的好处。那么问题呢？在德勤调查的CXO中，只有20％的人认为他们的组织高度准备处理新的业务或交付模式，只有不到15％的人认为他们对智能和自主技术充分做好了准备。

所有革命都是破坏性的，工业4．0也不例外。 它带来了风险，但提供了巨大的机会：新产品和服务，更好地服务客户的方式，新型工作和全新的商业模式。 与以前的工业革命一样，这些变化的影响可能会波及各行业、企业和社区，不仅影响我们的工作方式，还影响我们彼此的生活和相互关系。

德勤的调查显示CXO懂得它，即他们知道工业4．0将带来巨大变化，他们需要做好准备。 然而，他们对如何采取行动并不确定，且没有多少时间了：在这个前所未有的全球社会和经济互联互通的时代，第四次工业革命正在迅速发生，或大或小。 如果领导者选择更广泛地思考并采取果断行动，他们的企业可能会在工业4．0中成为积极力量方面发挥主导作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209972-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm