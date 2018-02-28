美国国安机构盯上博通收购高通案 涉嫌国家安全？

（原标题：Exclusive: Secretive U.S. security panel discussing Broadcom's Qualcomm bid - sources）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，据国外媒体报道，消息来源透露，对可能损害美国国家安全的并购案能够进行阻止的一个美国国家安全审查机构，已开始盯上新加坡芯片制造商博通（Broadcom Ltd.）收购竞争对手高通(Qualcomm Inc.)的计划。

消息来源称，美国外资投资委员会（CFIUS）是一家不透明的、由多个美国政府机构首长组成的一个美国政府委员会，该机构至少一直在接触该并购案所涉及两家公司中的一家，并且上个月已经会面在讨论关于这两家大型半导体公司可能的合并事宜。

据路透社看到的一封信显示，参议院第二号共和党参议员约翰・科宁(John Cornyn)周一敦促美国财政部长史蒂文・姆钦(Steven Mnuqin)，让CFIUS在主要股东于预计的3月6日投票之前，对拟议中的该交易进行正式审查。

CFIUS进行的交易前讨论――这是极其罕见的――表明，博通在完成收购高通之前将其总部迁到美国的计划，也许不足以避开可能威胁该交易的国家安全审查。

CFIUS目前的担忧之一可能在于，博通事实上未能与高通达成协议，而是通过向高通提出6名董事候选人，参与高通有着11位组成人员的董事会选举，这种方式的收购本质上是一种敌意收购。这一担忧在约翰・科宁的信中得到了反应。

如果提名的这6人在3月6日当选，博通通过投票将会控制高通。这将会发生在CFIUS审查或反垄断审查完成之前。

约翰・科宁在写给财政部长史蒂文・姆钦的该信件中表示，“我敦促CFIUS对博通获取高通董事会控制权的提议迅速进行审查，并在3月6日高通会议之前采取行动，解决可能查明的任何国家安全问题。”

CFIUS的审查本身并不意味着一项协议将被搁置。不过，在美国前总统巴拉克・奥巴马和现任总统唐纳德・特朗普在任期间， CFIUS对高科技交易持有敌对情绪，尤其是涉及半导体或涉及美国公民敏感信息方面。

Linley Group的微处理器专家林利・格温纳普（Linley Gwennap）指出，高通在几个领域拥有世界领先的芯片技术。

他说：“高通是美国半导体行业的一颗王冠宝石，”他表示，“我认为， CFIUS将会对此进行很好保护。新加坡名义上是一个友好国家，但这一技术水平流向国外，似乎仍然很危险。”

针对博通重申将公司迁入美国一事，有律师表示，一家公司迁往美国以避免CFIUS的审查，这是不寻常的，即使不是前所未有的。不过他们认为，这一策略可能会奏效。

还有人提醒称，CFIUS也可以考虑一下博通董事会的组成以及主要股东是谁，以此来确定公司的控制权是否在美国以外。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209973-1.html

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