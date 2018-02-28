创世资本丰驰：区块链已入下半场，人性被放大百倍

科技传媒网讯 网易科技新闻2月27日消息，每一个新兴市场的快速崛起，都会成就一批最先进入者。随着2017年末比特币价格的一轮疯狂飙升、各路专家大佬纷纷开坛布道，越来越多的人才和资本涌入区块链行业，区块链投资的井喷式狂欢派对还能持续多久？

近日火星财经总编辑商思林与创世资本CEO丰驰就这一话题做了交流，丰驰认为，以前的区块链市场类似于九十年代的股权投资，当时市场上只有四五家机构，投进去就是赢。而等到了充分竞争阶段，大家就需要寻找自己的差异化。到今天，股权市场基本没有机会了，因为头部梯队已经很明确。现阶段的区块链投资市场正像从第一个阶段到第二个阶段演进中的股权市场，这一转折在今年开年的大振荡之后就开始了。

谈到区块链投资的经验，丰驰指出了自己投资项目的三个原则：合规、更机构化、有条理地进行投资行为以及“人”比“事”更重要。他认为，在区块链世界里，人是谁决定了他最终有无可能做成这件事。如果说区块链世界的速度加快了10倍，人性会被放大不止100倍。

以下为此次对话的整理，略有删节：

商思林：我听说你们从1月中停止了投项目，开始内部封闭复盘。你们得到的最重要的结论是什么？

丰驰：这次复盘我们内部得出了3个投资项目的原则。

1.合规是第一基础，项目必须符合所在国家政策规定，创始团队也必须有对政策的敏感度。

2.更机构化、有条理地进行投资行为，以前会有直觉、人脉驱动的投资，以后必须符合综合的标准。

3.“人“比”事“更重要，在区块链世界里，人是谁决定了他最终有无可能做成这件事。

如果说区块链世界的速度加快了10倍，那么我认为，人性会被放大不止100倍。一方面，区块链项目的时间周期被压缩到最短，另一方面，这也意味着创业者需要在高强度的状态下高效地成长，并快速地走完一个很长的链条。除了有过人的魄力，风险意识、抗压程度、团队经验都同等重要。

所以我会反复强调我们最看重的是”人”的层面，没见过世面的人绝对不投。

商思林：怎么来定义“见过世面”

丰驰：我个人比较喜欢《一代宗师》有一句话讲习武之人的三个阶段：见自己、见天地、见众生。这也同样适用于我们看创始人的格局。首先你要了解自己，知道你自己为什么做这个项目、自己过往的经历是否匹配这个项目；再者要看得懂大环境，知道竞合关系，明白自己的角色位置，清楚自己的局限；最深一层就是能够完全理解区块链世界的生态之美，脱离于项目去构建一个乌托邦。

更具体来讲，我们通常从三个层面去判断团队：一个是创业背景，比如一个人曾经做过一家上市公司，那他大概率不会为了圈钱作恶；第二是资产分配能力，也就是他要知道怎么花这个钱最有效；第三就是看团队内部的关系，比如团队配置是否合理，是否有共事经历，成员背景是否能够互补等等。

商思林：听起来你们把对“人性”的关注放在了非常重要的位置，这会优先于技术吗？

丰驰：技术的重要性毋庸置疑，行业里面已经讨论的很多了，但我觉得对人的关注也特别重要。我们其实就像投种子的投资人，只不过区块链世界里用过去十分之一不到的时间走完了创业公司成长的全过程，种子轮之后就直接“上市”了，这个过程中你能关注的是什么？如果他的白皮书或者技术OK，那其实你就是看人。我认为技术本身无罪，但是把威力强大的双刃剑，如果是个不对的人拿着这把剑那就很可怕。所以我们现在看人很慎重，除了仔细做尽职调查之外，我个人会要求创业者告诉我，他构建的项目世界中，他的经济体系和共识机制是怎么运作的，如果我是受众，我应该如何在里面流转。因为实际上，创业就是在构建他自己的世界，如果他都没有想清楚自己的世界是什么样的，那这件事情就不成立。另外一个是从传播的角度看，如果一个创业者自己都描绘不出来项目未来的样子，那用户又凭什么相信他能做到这个样子，又如何让更多的人达成共识

商思林：讲不清楚的人多吗？

丰驰：多。

商思林：讲不清楚，你觉得是什么原因？

丰驰：第一个原因是他确实没有想，觉得差不多就行了，这个是一种人；还有一种是技术出身，技术很牛，但就是讲不出来，这种人我不会放弃，而是看他团队里是不是有能帮助他梳理这件事情的人，甚至我们来帮他做梳理。最好的状况当然是技术和想法都很厉害，但这种人很少，大部分创业者是讲不明白的。但就我个人来说，我是比较保护创业者的，尽量不去push，给予足够的信任。这个行业目前最缺的就是踏实肯干的耐心。

商思林：现在什么样的人在市场里面？做项目的人都是从哪来的？

丰驰：目前站在聚光灯下的主要是技术出身的大牛和行业的先行者，前者因为自身的积累和知识结构比大家更早地看到和看懂了未来；后者如果找到正确的市场痛点，行动速度快，可以将自己的项目进行高效率的区块链改造。

但接下来，我认为手握更多资源、渠道，经验更丰富的玩家将陆续入场，比如上市公司和已经多次成功的企业家，区块链的影响力已经辐射到了主流商业世界。

商思林：整个市场的状态呢？你觉得目前处于什么阶段？

丰驰：现在特别像九十年代的股权投资，因为当时市场上只有四五家机构，投进去就是赢。等到了充分竞争阶段，大家就开始寻找自己的差异化了，有的开始做品牌，有的开始强调投后服务。到今天，股权市场基本没有机会了，因为头部梯队已经很明确。而现阶段的区块链投资市场正是从第一个阶段到第二个阶段演进中的股权市场。所以创世要做的，除了合法合规以外，最重要就是专业化、差异化和品牌化。所谓差异化主要体现在投后服务。

商思林：你们现在强调投后，这个投后和VC的投后有什么区别？

丰驰：核心区别在于生命周期。刚刚有说到区块链世界的速度是加快了十倍的，这不仅会让投资节奏加快，也会影响到投后。传统VC的封闭期一般在五年左右，而区块链项目可能从成立到“上市”一个月时间都不到，完全颠覆了一级市场的轮次概念。这就要求投后提供符合这个生命周期和运转速度的服务，一般来说有两种核心服务，一个是市值管理，让项目在一个合理的市值范围，这个是比较俗套或者是比较微观的结果；更为重要的是项目路径规划，比如你是技术特别好的人，但你没有能力做布局，这个时候投后的价值就显现了。

其实到今天，很多基金还是在享受过往的成绩，但我相信很多头部基金已经发现了问题，如果说上半场是勇敢者的游戏，那么下半场绝对不是吃老本就能赢的。目前我们已经在做海外市场的布局，包括海外媒体、策划团队，战略管理团队，产业投资团队等等，这些资源都亟待整合。

商思林：这是你们希望实现差异化的部分？

丰驰：对，还有经营品牌。圈内提到创世资本，基本都会说我们“讲义气”，其实这是因为我们内部有一个核心价值观叫“通过付出索取”。从这个阶段开始，我们不仅讲义气更要讲专业，因为区块链投资上半场，专业不专业不重要，但下半场我们整个内部的流程体系会更加精细化运作。

商思林：区块链恐怕还是刚刚开始，开了一个场。但我也认同你说的，相对于去年下半年，区块链目前确实处于一个转折点上。你觉得这个转折是从什么时候开始的？

丰驰：今年开年的大振荡之后就开始了。我觉得任何人很难避免的一件事情是从众，上半场所有人都利用了这个从众心理。参与者里面没几个人真的研究白皮书，尤其是个人投资者，他发现谁谁谁投了，某某大咖推荐了，就投了。

商思林：你们在投资的方向上会比较看好哪些？

丰驰：底层不用说，大家都会看，价值大家心里也清楚。其次是应用，我们现在比较关心有没有在特别垂直的场景里，或者相对比较小的市场去切进去。我们会重点关注一些行业的头部公司与区块链结合的机会。

商思林：“环境”具体是指什么？竞争格局吗？

丰驰：对，你影响谁的利益，在整个市场的上下游里面你充当着什么角色，你应该从哪个环节先去切等等。

商思林：我也听到一些说法，比如觉得现在所有的应用都是伪应用，你怎么看？

丰驰：我想知道说这话的人到底看过多少应用。谁也不能确切预言十年之后世界的模样，但如果有人认为自己的项目代表了十年后某一领域的趋势和形态，作为投资机构，我认为应该给他一个表达的机会。如果他描绘的世界切实可行，这个世界适宜于构建于区块链之上，他与团队又有能力和资源搭建这个世界，即使现在最终产品没有摆在我们面前，他的应用也一定不是空气。我们会帮他一起看见未来。

商思林：我们刚才说的，你觉得哪些领域的应用你觉得有机会。

丰驰：我觉得哪些领域…说实话那几个领域大家都说了，我觉得这个已经不是最主要的了，最主要是那些领域里面还有哪些好的选手是大家还没有发现的，我觉得这个是我现在比较关心的。

商思林：既然人这么重要，你去哪里找到这些人？

丰驰：我们会去更前端做一些人的储备。比如那些经常出技术人才的海外高校、全球知名公链团队里的核心成员、或者国内一线互联网公司技术相关的人等。

商思林：作为投资机构来讲，是不是已经到了需要吸引更优质的项目来找自己的阶段了？

丰驰：首先，之前就一直是优质项目主动找我们。因为区块链的圈子没有那么大，资源和资金都相对集中，我们过往的成绩和人脉吸引了领域中的第一批头部创业者。但正如我前面强调的，现在区块链世界将进入下半场，越来越多有专业能力、资源、经验充足的人会入场，未来的区块链投资需要更专业、更谨慎的决策，投后需要更即时、更综合的服务，我们的起步比别人早，动作也比别人快，所以我希望专业化和品牌化也走在行业之前。

商思林：最后一个问题，你如何评价你们的2个合伙人孙泽宇和朱怀阳，据说你们3个都是90后。

丰驰：我们是很多年的好朋友了。泽宇从13年就开始涉足区块链领域，是国内第一批看到并且相信区块链技术巨大前景的人。怀阳是那种对人性的洞察力特别敏锐的人，用他们自己的话说是很幸运的完成了原始的积累。

最重要的是，他们都是90后，如果用世俗的标准也肯定早就财务自由了，但是他们每天都在超高强度的工作，因为一个几十年一遇的浪潮正在袭来，而现在他们正身在其中。

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