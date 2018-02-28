深耕智能制造 浏阳高新区开启“千亿园区”之门

作为国内首创，金丰林集团在2018年1月发布“真十”智能包装云平台，成功实现传统印刷包装与互联网融合，使商品防伪、仓储、物流及监管变得轻松。预计新项目今年

浏阳高新区鸟瞰图。

新春过后，金丰林集团生产车间一派繁忙。

新春过后，位于浏阳高新区的金丰林集团生产车间一派繁忙，地面整齐地堆满了产品，工人们正忙着调试机器。满负荷运行10多个小时后，生产线迎来检修。作为国内首创，金丰林集团在2018年1月发布“真十”智能包装云平台，成功实现传统印刷包装与互联网融合，使商品防伪、仓储、物流及监管变得轻松。“预计新项目今年将为公司带来1亿元以上的订单，加上传统产品的2亿元订单，一期产能很快达到饱和。”该公司负责人向记者表示，由于订单充足，生产必须争分夺秒。

金丰林集团忙碌的生产线只是浏阳高新区智能制造产业的一个缩影。

近年来，宇环数控、华恒机器人、中铁五新等一批智能制造企业在这里茁壮成长；

天岳碳化硅、湘贤科技石墨烯产业化等项目在这里落地生根；

碳基材料产业链、智能装备产业链、汽车及零配件产业链、母婴用品产业链在这里日渐初芒；

行政审批改革、“保姆式服务”“管家是式”服务、企业“互助用工”，一项又一项园区服务，在这里持续优化……

新春伊始，春风和煦，万物萌发。进入2018年，新时代，新征程。园区活力露峥嵘，千亿园区咫尺遥。

围绕“一主一特”产业 2018年全力推进产业链发展

2017年，碳化硅、第三代半导体材料等成为了园区的热词，一个个听上去非常专业的名词，却与大众生活息息相关，因为它广泛应用于新能源汽车、宽带通讯、家电等领域。在浏阳高新区，一个总投资60亿元的碳化硅项目已进入前期设计阶段，一期有望于2018年上半年开建、年底投产。未来全部建成投产后，产值可达到80亿元至100亿元。浏阳高新区党工委书记周剀表示，这是浏阳高新区坚持以智能制造为主攻方向，向“千亿国家级高新区”目标迈进的见证。

2017年10月，宇环数控登陆深交所中小板，成为园区首家在深交所上市的智能制造企业。

2017年，在发力智能制造上，园区出台了“两计划一意见一细则”，设立20亿元“浏阳高新智能制造产业基金”。首创设立400万元“企业上云”专项资金，支持园区企业运用长沙云平台进行智能化改造。当年10月，宇环数控登陆深交所中小板，成为园区首家在深交所上市的智能制造企业。同时，该园区当年新增智能制造示范企业17家，示范企业总数达到51家，这些都是浏阳高新区智能制造产业加快转型升级步伐的一个缩影。

那么，浏阳高新区将如何在2018这个承前启后、加快发展的关键之年，继续发挥优势乘风而上、破浪前行？



2018年1月24日，湖南省十三届人大一次会议上作的政府工作报告中，“新兴优势产业链”一词数次出现。2017年11月，长沙市委、市政府确定了22条新兴优势产业链，全面推进产业链建设。2018年浏阳市《政府工作报告》则指出，围绕壮大智能装备、再制造等产业链，重点培育数控机床、智能成套装备等产业。2月23日，浏阳市发布《关于加快推进浏阳市工业新兴及优势产业链发展的实施意见》和《2018年市级领导联系新兴及优势产业链和重点企业（工业类产业项目）安排表》，确定了全市15个工业新兴及优势产业链。

金丰林“真十”智能包装云平台实现了传统印刷包装与互联网融合。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209975-1.html

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